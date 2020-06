'Tesla begint massaproductie van vrachtwagen' YV

10 juni 2020

14u49

Bron: ANP, Reuters 4 Auto Tesla staat op het punt om zijn elektrische vrachtwagen in massaproductie te nemen. Topman Elon Musk van de maker van elektrische auto’s heeft in een email gezegd dat het daar “tijd voor is”, meldt persbureau Reuters dat die mail inzag.

De accu’s voor de vrachtwagens en de elektrische motoren worden in de fabriek van Tesla in Nevada gemaakt, schrijft Musk verder. Tesla had eerder al aangegeven dat de eerste vrachtwagens, die de naam Tesla Semi hebben gekregen, in 2021 aan klanten worden afgeleverd. Het is onduidelijk of dat doel nu naar voren wordt gehaald.

Ondertussen dateert de onthulling van de Semi truck van 17 november 2017. Toen verwachtte de autofabrikant om de productie van de vrachtwagen te starten in 2019. De vrachtwagen heeft volgens Musk een bereik van 800 kilometer bij een maximale belading. In totaal zou de batterij van de vrachtwagen goed zijn voor zo’n 1,5 miljoen kilometer rijden.