‘Spion’ bij Volkswagen dood teruggevonden in uitgebrande auto Erik Kouwenhoven

13 augustus 2020

23u33 2 Auto In de Duitse staat Nedersaksen is maandag een Volkswagen-werknemer die zou hebben gespioneerd voor een Bosnische toeleverancier dood teruggevonden in een uitgebrande auto. Dat melden lokale media. Enkele maanden geleden brandde zijn huis al af.

Het Openbaar Ministerie (OM) in de stad Braunschweig onderzoekt de dood van de man. Het verkoolde lichaam in de uitgebrande auto is teruggevonden in Königslutter, een gemeente op zo’n 20 kilometer ten zuiden van Wolfsburg, waar de hoofdkantoren van de autofabrikant zijn gevestigd.

Bronnen melden aan lokale media dat het om de VW-medewerker gaat, maar volgens het OM moet het lichaam nog geïdentificeerd worden. Tijdens de autopsie zijn geen sporen gevonden die erop wijzen dat de man om het leven werd gebracht voorafgaand aan de brand.

De medewerker, die in mei zijn huis in vlammen op zag gaan, was geschorst door VW wegens vermeende bedrijfsspionage. De ex-manager zou hebben gespioneerd voor het Bosnische bedrijf Prevent. Dat produceerde onder meer autobekleding en remschijven voor de Duitse autofabrikant. De man zou onder meer gesprekken hebben opgenomen over hoe Volkswagen om moest gaan met de toeleverancier.

Geschil

Volgens persbureau Reuters heeft Volkswagen sinds 2016 een geschil met Prevent en beëindigde de fabrikant in 2018 eenzijdig de samenwerking. In 2016 moest de productie in de VW-fabrieken in Wolfsburg tijdelijk worden stilgelegd, omdat Prevent stopte met leveren vanwege een meningsverschil over de prijsstelling. VW en Prevent zijn sindsdien verwikkeld in rechtszaken om de schade terug te vorderen.

Prevent wil niet op de dood van de man reageren. De bekende Bosnische familie Hastor, eigenaar van de Prevent-groep is, hekelde eerder al de impliciete beschuldiging dat zij iets te maken zou hebben met het in brand steken van het miljoenenpand van de voormalige VW-manager. Volkswagen wil niet reageren terwijl het onderzoek loopt.



