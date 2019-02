“Slechts één exemplaar”: Bugatti wil auto van 16 miljoen euro bouwen voor grote baas Eric Kouwenhoven

Bugatti bestaat 110 jaar en daarom onthulde Bugatti afgelopen week een Chiron Sport '110 ans Bugatti' in een oplage van 20 exemplaren. Maar Bugatti heeft in Genève misschien nog een andere verrassing: een 'one-off', speciaal gebouwd voor Ferdinand Piëch.

Volgens The Supercar Blog zal het exclusieve automerk volgende maand in Genève een eenmalige hypercar onthullen. Exacte details zijn vooralsnog schaars, maar bronnen beweren dat de auto is gebouwd voor Dr. Ferdinand Piëch. De nu 81-jarige voormalige voorzitter van de raad van toezicht van Volkswagen Groep is tevens kleinzoon van Ferdinand Porsche. Volgens de geruchten gaat de mysterieuze Bugatti 16 miljoen euro kosten.

Omdat Bugatti momenteel slechts twee modellen bouwt, de Chiron en de Divo, is de kans vrijwel zeker dat de Piëch-auto is gebaseerd op de Chiron. De Divo, die vorig jaar werd geïntroduceerd op Pebble Beach, is in essentie ook een variant van de Chiron, maar met een aantal uiterlijke aanpassingen. De unieke Piëch-auto krijgt dus hoogstwaarschijnlijk ook de 8,0-liter quad-turbocharged W16-motor van de Chiron. De kans is groot dat dit model tevens een powerboost krijgt. The Supercar Blog beweert dat de informatie voor het verhaal komt van “interne bronnen” binnen het bedrijf.