's Werelds grootste autosalon: een stortvloed aan elektrische modellen en de terugkeer van een icoon Niek Schenk

12 september 2019

16u02

Bron: AD.nl 0 Auto De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft vanochtend in Frankfurt 's werelds grootste autosalon geopend. Tal van nieuwe, elektrische auto's maken er hun debuut. Onze autoredactie neemt je mee langs het belangrijkste nieuws van de beurs.

Autosalons lijken in een vrije val beland te zijn, nu steeds minder autofabrikanten er geld voor willen uittrekken. En of het wegblijven van een aantal merken al niet genoeg is, werd de opening van de show vanochtend ook nog eens verstoord door milieuactivisten. Een van de demonstranten droeg een masker met het gezicht van bondskanselier Angela Merkel bij een BMW waarop een nep-kenteken was geplakt: ‘SUV = klimaatkiller’. Andere demonstranten droegen borden met onder meer ‘Kappen met benzine en diesel!’.

Volkswagen ID.3

Ondanks deze tegenslagen valt er voor de bezoeker in Frankfurt deze keer nog meer dan genoeg nieuws te zien. Frankfurt blijft een van de belangrijkste en drukst bezochte autoshows van Europa. Volkswagen bijvoorbeeld, gunt de ‘Internationale Automobil Ausstellung’ (IAA) de primeur van de ID.3. Daarmee voegt VW naar eigen zeggen het derde hoofdstuk toe aan de rijke geschiedenis van het merk. Na de Kever en de Golf is dit de eerste elektrische Volkswagen, die net als zijn beroemde voorgangers bestemd is voor het grote publiek.



Met zijn lengte van 4,26 meter is de ID.3 ongeveer even groot als een Golf, maar zijn ruime interieur doet denken aan de veel grotere Passat. Een caravan kan er niet achter, maar wie dat wil kan wel een trekhaak laten monteren; deze heeft een maximum draagvermogen van 75 kilo en is dus vooral bedoeld om bijvoorbeeld fietsen te vervoeren.



Volkswagen meldt dat de ID.3 knipogende koplampen krijgt, die de bestuurder begroeten zodra hij of zij naar de auto toe loopt. Ook aan de binnenkant communiceert de ID.3 door middel van led-verlichting: onder de voorruit zit een lichtstrip waarmee de auto aanwijzingen kan geven over dreigend gevaar, aanwijzingen voor de navigatie of informatie over de laadstatus van de accu’s.



Volkswagen levert de ID.3 naar keuze met drie verschillende accupakketten. Hij komt volgens VW maximaal zo’n 550 kilometer ver per laadbeurt. Bij 100 kW duurt het een half uur om 290 kilometer extra actieradius toe te voegen. In ons land verschijnt de ID.3 medio volgend jaar eerst als ‘1ST edition’ op de markt. Deze rijk uitgeruste introductieversie is gebaseerd op de middelste accugrootte (58 kWh, maximaal 420 kilometer) en beschikt onder meer over een glazen panoramadak, spraakbediening en speciale lichtmetalen wielen.

In november rollen de eerste ID.3's van de band in het Duitse Zwickau. De auto, waarvoor al meer dan 30.000 reserveringen zijn gedaan, gaat minder dan 40.000 euro kosten en is vanaf 2020 leverbaar.

Elektrische Porsche

Een ander lid van de Volkswagen-familie, Porsche, gunt Frankfurt eveneens de primeur van zijn allereerste, volledig elektrische model. De Porsche Taycan overtroeft de populaire Tesla’s met zijn hoge laadsnelheid, maar als het gaat om de reikwijdte delft hij nog steeds het onderspit. De eerste versies, de Turbo en Turbo S met 93,4 kWh batterij , staan eind januari in de showrooms. In Nederland kost de Taycan Turbo bijna 158.000 euro en de Taycan Turbo 191.000 euro. Volgend najaar komt er een goedkopere versie met minder batterijcapaciteit (80 kWh). Elke Taycan heeft vierwielaandrijving en eind volgend jaar al verschijnt er ook een Taycan Cross Turismo, die lichte trekjes van een SUV en break-versie vertoont.



De Taycan Turbo S (overboost-motorvermogen 560 kW, 761 pk) accelereert in 2,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u, de Taycan Turbo (500 kW, 680 pk) voltooit die sprint in 3,2 seconden. Beide varianten hebben een topsnelheid van 260 km/u. De actieradius (WLTP) van de Taycan Turbo S bedraagt 412 kilometer en die van de Taycan Turbo 450 kilometer. Ter vergelijking: een Tesla Model S komt tot 610 kilometer ver.



Het is vooral de laadsnelheid van de nieuwe Porsche die imponeert. Dit is de eerste elektrische productieauto met een systeemvoltage van 800 Volt. Hierdoor zijn de batterijen bij een snellader binnen vijf minuten op te laden voor een nieuwe reikwijdte van 100 kilometer. Onder ideale omstandigheden belooft Porsche dat de batterijen in ruim 22 minuten te laden zijn van 5 naar 80 procent. Dat alles dankt hij aan zijn maximale laadvermogen van 270 kW. Een huis-tuin-en-keuken stopcontact brengt een maximale laadcapaciteit van 11 kW met zich mee.

Lief

Niet van de Volkswagen-familie, maar eveneens een volledig elektrische nieuwkomer is de kleine Honda E. Zijn koplampen kijken lief en enigszins hulpeloos de wereld in en het grote glasoppervlak en de ietwat koddige proporties doen de rest. De Honda E is een vijfzitter met achterbank, vier deuren, verzonken handgrepen en iets kleinere wieltjes dan gehoopt. Het interieur oogt warm en retro en zeer ‘premium’. Met een volle accu komt de auto ‘meer dan 200 kilometer ver’, aldus Honda. De Honda E komt in april volgend jaar naar Nederland en zou dan wellicht meer dan 40.000 euro kosten.



Ook Opel presenteert een volledig elektrische auto in Frankfurt, gebaseerd op de nieuwe Corsa. De Opel Corsa-e komt in maart en kost €34.999 als rijk uitgeruste ‘Launch Edition’, inclusief zes jaar gratis onderhoud. Hij heeft een 100 kW (136 pk) elektromotor en een actieradius van 330 kilometer volgens de WLTP-norm.

Spraakmakend

Met de stortvloed aan elektrische modellen zou je bijna denken dat het gedaan is met de benzine- en dieselauto’s. Maar ook die staan in Frankfurt, zoals de nieuwe Ford Puma, een SUV gebaseerd op de Fiesta en de nog goedkopere, kleine Hyundai i10. Een van de meest spraakmakende debutanten in Frankfurt is de nieuwe generatie van de Land Rover Defender. Het leek een onmogelijke taak om na maar liefst 71 jaar de hoekige en o zo geliefde oer-Defender naar deze eeuw te tillen. De nu gekozen, moderne interpretatie brengt veel nieuwe technologieën en is – net als het origineel – onverminderd sterk in het terrein. Hij wordt in het eerste kwartaal van 2020 leverbaar.