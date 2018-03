's Werelds eerste vliegende auto voorgesteld op het autosalon van Genève ep

08 maart 2018

23u32

Bron: VTM Nieuws, AD 9 Auto Op het autosalon van het Zwitserse Genève is een vliegende auto voorgesteld. De Liberty van de Nederlandse autofabrikant PAL-V is de eerste vliegende auto die mensen ook echt kunnen kopen. Je moet er wel wat voor over hebben: een half miljoen euro én je moet een vliegbrevet op zak hebben om dit ding te mogen bestuderen.

PAL-V is een bedrijf uit Raamsdonksveer (Noord-Brabant). De fabrikant werkt al jaren aan de eerste vliegende auto. Het eerste type is nu klaar. De Liberty heeft twee benzinemotoren, op de weg rijdt hij op drie wielen en wordt hij bestuurd zoals een gewone auto. Maar in ongeveer vijf minuten kan je het toestel ombouwen naar een 'vliegtuig'.

In de lucht kan de Liberty snelheden tot 180 km/uur halen. Naast de torenhoge prijs, reken op zo'n half miljoen, zijn er nog wat nadelen. Zo kan je alleen van vliegveld naar vliegveld vliegen. De Liberty heeft niet alleen een strook van minstens 200 meter nodig om op te stijgen, je mag niet zomaar opstijgen en landen waar je wil. Zomaar uit de files wegvliegen zit er dus nog niet meteen in. Als laatste mogen er nog geen auto's in de Belgische lucht vliegen, de wetgeving in ons land moet eerst nog aangepast worden.

Topman Robert Dingemanse stelde de Liberty op het autosalon van Genève voor. “Wettelijk moet je minstens 24 à 25 uur opleiding volgen. Voor veel mensen is dat niet genoeg. We zeggen altijd dat je zo'n 30 tot 35 uur moet voorzien. Je kan deze opleiding doen in scholen voor gyrocopters over de hele wereld.”