"640 kilometer per laadbeurt": dit is de luxueuze concurrent voor Tesla met vleugeldeuren sam

19u18

Bron: AP 3

Maak kennis met de Fisker EMotion, een nieuwe elektrische luxewagen met spectaculaire vleugeldeuren. Volgens Fisker-CEO en oprichter Henrik Fisker beschikt de wagen over "het interieur van de toekomst" en werd hij ontworpen rond de batterij, het hart van de wagen. Een laadbeurt moet je in theorie toelaten 400 mijl te rijden, omgerekend iets meer dan 640 kilometer. Een tankbeurt van negen minuten zou al genoeg zijn voor een rit van 200 kilometer, en Fisker maakt zich sterk dat dat in de toekomst nog een pak beter kan. De Fisker EMotion beschikt over technologie om zelfstandig te rijden en haalt een topsnelheid van 260 kilometer per uur. De Amerikaanse prijs is 129.900 dollar (omgerekend 109.000 euro zonder rekening te houden met btw).

