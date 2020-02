“Productiestop Audi Vorst te wijten aan batterijentekort, niet aan coronavirus” Kristof Winckelmans - www.fangio.be

Bron: www.fangio.be 2 Auto Afgelopen donderdag werd de fabrieksband in Audi Brussels, waar de elektrische e-tron gebouwd wordt, volledig stilgelegd bij gebrek aan onderdelen. Ondanks eerdere geruchten, die de abrupte productiestop toeschreven aan een opgedroogde toelevering vanuit China, zou de productie van de e-tron overmorgen alweer van start kunnen gaan.

Daarmee maakt Audi Brussels meteen ook een einde aan de speculaties over een eventuele link met het coronavirus, dat in China nog steeds wild om zich heen grijpt. De fabriek in Vorst kampt al sinds eind vorige maand al met een moeizame toestroom aan onderdelen, waardoor er de voorbije weken slechts een twintigtal e-trons per dag van de band rolden.

Batterijenkwestie

Hoewel ze bij Audi niet willen bevestigen welke toeleverancier aan de basis ligt van de problemen, hebben we uit goede bron vernomen dat het om de Poolse batterijenfabriek van LG Chem zou gaan. Een theorie die steek lijkt te houden, want eerder liet ook Jaguar al weten dat het de productie van de I-Pace – die door dezelfde fabriek bevoorraad wordt – noodgedwongen moest onderbreken.