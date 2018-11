“Politie kan je gestolen auto vanop afstand zelf laten terugrijden naar kantoor” jv

Bron: The Next Web 0 Auto Nog zo’n tien jaar en dan zal de zelfrijdende wagen in onze contreien in het straatbeeld verschijnen, schat Hans Schönfeld, innovatiechef bij de Nederlandse politie. Dat soort slimme auto maakt het voor de politie mogelijk om gestolen voertuigen te laten terugrijden naar het dichtstbijzijnde kantoor, voorspelt Schönfeld. Al dan niet nog mét de opgesloten dief erin.

Het is een kwestie van tijd, maar de slimme zelfrijdende auto komt eraan. Een van de voordelen, naast een verhoogde verkeersveiligheid, is dat bij diefstal je de politie zal kunnen toelating geven om je wagen vanop afstand naar het dichtstbijzijnde politiekantoor te laten rijden. Als de dief zich op dat moment in je voertuig bevindt, wordt hij ook nog eens opgesloten, zodat de politie hem bij aankomst gewoon kan arresteren.

Het scenario doet vandaag nog vooral aan slapstick denken, maar ligt niet zo gek ver meer van ons af, beweert Chief Innovation Officer van de nationale Nederlandse politie, Hans Schönfeld.

Zijn team voerde al verscheidene experimenten uit met autonome wagens om na te gaan hoe diefstal en andere criminaliteit kan aangepakt worden. “We wilden weten of we dat soort auto’s kunnen laten halt houden of begeleiden naar een bepaalde locatie”, zegt Schönfeld aan The Next Web. “En het antwoord is: ja, dat krijgen we waarschijnlijk voor mekaar”.

Schönfeld voegt eraan toe dat merken als Tesla, Audi, Mercedes en Toyota werden getest. Zijn ploeg werkte daarvoor samen met de autofabrikanten zelf, “want deze informatie is ook voor hen waardevol”: “Als wij hun wagens kunnen hacken, dan kunnen anderen dat ook”.

Op dit moment bestaan er wel al beveiligingsopties vanop afstand. Tesla besloot recent nog een update door te voeren die voortaan het uitschakelen van de gps-tracker koppelt aan een paswoord van de eigenaar van de elektrische wagen. Dit om dieven te beletten dat systeem in de gestolen wagen meteen uit te zetten. General Motors rustte in 2009 ook al wagens uit met een systeem dat vanop afstand verhindert dat de dief de motor nog kan starten.

Maar een auto zonder bestuurder zélf ergens naartoe laten rijden, dát is nieuw. Het is wel nog niet meteen voor morgen, beseft Schönfeld. Er moeten de komende jaren eerst heel wat barrières genomen worden, zoals het legaliseren op zich al van zelfrijdende auto’s op de openbare weg.