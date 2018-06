"Nieuwe diesels voldoen niet aan praktijknorm" kv

06 juni 2018

18u09

Bron: Belga 3 Auto Nieuwe dieselwagens, uitgerust met een motor volgens de recentste Euro 6-norm, voldoen in de praktijk niet aan de Europese normen wat betreft uitstoot van stikstofoxiden (NOx). Dat blijkt uit een groot onderzoek van de onafhankelijke non-profitorganisatie International Council on Clean Transportation (ICCT). De autobranche is het niet eens met de conclusies van de onderzoekers.

Voor de studie zijn in totaal 4.850 verschillende modellen getest. Bij de meest milieuvriendelijke autobouwer zouden Euro 6-diesels nog ongeveer twee keer zoveel van het broeikasgas uitstoten als toegestaan. Zelfs de slechtste benzinevoertuigen scoorden niet zo slecht.

ICCT is geen onbekende naam in de autowereld. Het was deze organisatie die een paar jaar terug bij Amerikaanse autoriteiten aan de bel trok over verdachte uitstootgegevens van Volkswagens. Dat bleek later om de omvangrijke sjoemelsoftwareaffaire te gaan.

De Europese autobrancheorganisatie ACEA vindt de nieuwe studie "misleidend". Volgens de branche zou de onderzoeksmethode niet overeenkomen met de wijze waarop uitstoot op de weg tegenwoordig beoordeeld dient te worden. De studie gaat bovendien niet in op de uitstoot van CO2.