“Motorkleding helpt nauwelijks dodelijk motorongeval te voorkomen” Niek Schenk

01 augustus 2019

12u31

Bron: AD 20 Auto Goede motorkleding is belangrijk, maar kan de dood nauwelijks voorkomen als een motorrijder bij een ongeval betrokken raakt. Dat concluderen Duitse onderzoekers.

Motorrijders zijn extreem kwetsbaar in het verkeer. Gerelateerd aan het aantal kilometers is de kans dat een motorrijder in het verkeer overlijdt 21 keer groter dan bij een automobilist, heeft het Duitse onderzoeksinstituut ‘Unfallforschung der Versicherer’ (UDV) becijferd.

Het onderzoeksinstituut, een initiatief van de Duitse verzekeringsmaatschappijen, wijst op het geringe effect van beschermende kleding. Het instituut heeft de verwondingen van motorrijders bij ongevallen geanalyseerd en ook simulaties van ongevallen uitgevoerd.”

“Het is duidelijk dat beschermende kleding onmogelijk in staat is om bij een botsing met de gebruikelijke rijsnelheid op een provinciale weg dodelijke verwondingen te voorkomen”, concludeert onderzoeksleider Siegfried Brockmann. Bij de dodelijke ongevallen blijkt dat de motorrijder meestal in de borstkas en in het hoofd zwaar gewond is geraakt. Volgens het Duitse onderzoek werken de gebruikelijke jacks en broeken - met extra verstevigde delen - adequaat bij een val op de rijbaan, zonder dat daar een botsing aan vooraf is gegaan. Maar bij een botsing op een obstakel, zoals tegen een auto of een boom, kunnen zij al bij rijsnelheden vanaf 25 km/u levensbedreigende verwondingen niet of nauwelijks voorkomen.

Brockmann wijst erop dat televisiebeelden van een vallende coureur tijdens motorraces een verkeerd signaal afgeven. Die bestuurders staan vaak na een heftige val gewoon weer op, maar dat is volgens Brockmann nu eenmaal het grote verschil tussen een extra beveiligd racecircuit en de openbare weg, die veel meer gevaren kent.

Zelf veroorzaakt

De belangrijkste oorzaak van ongevallen is - net als bij personenauto's - nog altijd de bestuurder. Daar valt dan ook de meeste winst te behalen, meent Brockmann. Circa twee derde van alle op provinciale wegen dodelijk verongelukte motorrijders hebben het ongeval zelf veroorzaakt, weet hij. De onderzoekers van het UDV hebben voor het eerst ook onderzocht in hoeverre het motorrijden in groepen meer risico's met zich meebrengt dan een solorit. Terwijl bij soloritten botsingen met auto's en trucks op kruisingen en bij invoegsituaties vaak tot ongevallen leiden, gaat het bij groepen motorrijders vooral om botsingen onderling en met tegenliggers. De belangrijkste oorzaak is dan te weinig afstand houden, maar ook is er sprake van groepsdrang bij inhaalmanoeuvres.

Siegfried Brockmann van het UDV is pessimistisch en ziet nauwelijks kans voor verbetering. ABS en tractiecontrole voor motorfietsen zijn al een feit, de airbag voor motorrijders bestaat ook al en aan de beschermende kleding valt weinig meer te verbeteren, constateert hij. Daarom ziet de onderzoeker meer in verplichte rijvaardigheidstrainingen.