“Motorfietsen vervuilen tot elf keer meer dan auto’s” Erik Kouwenhoven

11 oktober 2019

12u11 18 Auto Misschien verrassend: motorfietsen zijn niet aan dezelfde strenge emissienormen onderworpen als auto’s. Daardoor stoten motorfietsen tot elf keer meer koolmonoxide en zes keer meer stikstofoxide uit dan personenwagens.

Volgens een Franse studie van het ICCT (International Council on Clean Transportation) stoten motorfietsen, scooters en driewielers tot elf keer meer koolmonoxide en zes keer meer stikstofoxide uit dan personenauto’s. Dat komt doordat motorfietsen ‘slechts’ aan de Euro 4-norm hoeven te voldoen en auto’s aan de Euro 6-norm.

Het ICCT-onderzoek werd uitgevoerd in Parijs tussen 18 juni en 16 juli 2018. Om de uitstoot van koolmonoxide, stikstofoxiden en deeltjes te meten, hebben experts van de NGO portalen uitgerust met lasers geïnstalleerd op drie locaties in Parijs. Bijna 180.000 voertuigen werden waargenomen, inclusief 3.455 motorfietsen en scooters, zo meldt de Franse website L’Usine Nouvelle.

Volgens het ICCT-rapport stoten motoren tot 11,1 keer meer koolmonoxide uit dan benzineauto’s. Qua stikstofoxide vervuilen motorfietsen tot 6,1 keer meer dan benzineauto's. Volgens Jens Müller, Air Quality Manager bij de European Transport and Environment Federation, is het betreurenswaardig dat dit verschil in beoordeling qua uitstootnormen ooit is ontstaan. “In de afgelopen jaren is de nadruk echt op auto’s komen te liggen”, zei hij tegen RTBF.