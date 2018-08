"Moderne rijhulpjes maken auto's juist onveiliger" Niek Schenk

07 augustus 2018

09u56

Elektronische hulpjes in auto's die bedoeld zijn om veiliger te rijden, kunnen juist ongevallen veroorzaken. Dat concluderen Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen na een uitgebreide test.

De assistentiesystemen lukt het soms niet om stilstaande voertuigen te herkennen. En met hun automatische stuurbewegingen kunnen ze juist ongevallen veroorzaken als de bestuurder zelf niet voldoende oplet. Die waarschuwingen komen van The Insurance Institute for Highway Safety, een gezaghebbend onderzoeksinstituut van Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen. 'Reality Check' heet het onderzoek, waarbij vijf systemen werden getest van automerken Tesla, Mercedes, BMW en Volvo.

De systemen zijn bedoeld om levens te redden, maar in de praktijk falen ze vaak, aldus de onderzoekers. De tests vonden plaats op het circuit en op de openbare weg. ''We hebben veel situaties ontdekt waarin de auto's met hun semi-automatische piloot dingen doen die u en uw passagiers in gevaar brengen. Je moet er dus als bestuurder echt bovenop zitten, om dat te voorkomen'', legt hoofdonderzoeker David Zuby uit aan persbureau AP.

De geteste systemen in de Tesla's Model S en Model 3, BMW 5-serie, Volvo S90 en Mercedes E-Klasse behoren tot de top van wat de auto-industrie momenteel kan leveren. Volgens onderzoeker Zuby maken ze auto's wel veiliger, maar zijn ze niet 100 procent betrouwbaar. Zo faalde de rijstrookbewaking in veel auto's, vooral in bochten en op stijgende en dalende wegen. De BMW, Tesla Model S en Volvo stuurden hierdoor regelmatig op of over de lijnen van de rijstrook. Ook bleek dat de nieuwe Tesla Model 3 er niet in slaagde om te reageren op een stilstaande auto.

Botsing

Een van de angstigste momenten beleefden de onderzoekers bij zowel de Model S als de Model 3 van Tesla. Ze lieten de auto's op een obstakel af rijden, terwijl de adaptive cruise control uitgeschakeld, maar het automatische remsysteem ingeschakeld was. Met een snelheid van 50 km/u remden beide Tesla's weliswaar automatisch dankzij het radarsysteem, maar zij slaagden er niet in een botsing te voorkomen. Daarmee waren zij de enige twee testauto's die niet tijdig tot stilstand kwamen tijdens de proeven op het circuit.

Zodra de adaptive cruise control (die automatisch afstand houdt tot de voorganger) erbij werd ingeschakeld, remden de Tesla's eerder en krachtiger en raakten zij het obstakel niet.

Instructieboekjes

Autofabrikanten dekken zich in door in de instructieboekjes te waarschuwen dat automobilisten altijd zelf moeten blijven opletten als ze dit soort assistentiesystemen gebruiken. Maar volgens Zuby leest het merendeel van de automobilisten de instructieboekjes niet of nauwelijks. Hij verwijt de fabrikanten dat zij hun systemen Autopilot (Tesla) of Pilot Assist (Volvo) noemen, terwijl er helemaal geen sprake is van zelfrijdende voertuigen. "Ze kunnen je hooguit helpen met kleine stuurcorrecties of aanpassing van de snelheid, maar je moet altijd blijven opletten.''