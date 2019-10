“Moderne dieselwagens zijn even milieuvriendelijk als elektrische auto’s” Redactie

28 oktober 2019

18u23

Tot deze opvallende conclusie kwam Test Aankoop, dat zeventien moderne diesels naar de testbanken van Green NCAP trok, een onafhankelijk Europees consortium dat de milieu-impact van auto's meet.

Sinds het dieselgateschandaal moeten de dieselwagens aan strengere eisen voldoen. De nieuwe Euro 6d-temp mogen immers een uitstoot van 168 mg NOx per kilometer hebben, de daaropvolgende Euro 6d-norm is zelfs nog wat strenger. Maar voldoen de nieuwe dieselwagens ook echt aan die normen? Test Aankoop zocht het uit bij Green NCAP.

Best wel, zo blijkt. Zo scoorden de Mercedes-Benz C-Klasse 10 op 10 in de categorie ‘vervuilende uitstoot’. De BMW X1 doet met 9,4 niet veel slechter en ook de Renault Scénic scoort een meer dan degelijke 8,6 op 10. “Mercedes toont hier voor het eerst aan dat een wagen die wordt aangedreven door een fossiele brandstof even goed kan presteren als een elektrische auto”, klinkt het zelfs.

Test in perspectief bekijken

Maar is dat eigenlijk zo? Natuurlijk moet je de cijfers in perspectief zien. Een elektrische wagen stoot tijdens het rijden immers te allen tijde 0 gram CO2-uit (die voor het opwekken van de elektriciteit uitgezonderd en van het remmen uitgezonderd), terwijl een dieselwagen altijd onder meer stikstof en CO2 de lucht injaagt.

“De huidige werkwijze heeft inderdaad zijn limieten. Volgens deze meting krijgt diesel de volle score voor de uitstootcomponent, als het onder de limieten van de Green NCAP-tests blijft. Uiteraard blijven elektrische wagens ook onder die limieten”, legt Steve Mestdagh van Test Aankoop uit. “Zo is een dieselwagen op papier dus even ecologisch als een elektrische auto.”