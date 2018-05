Met een Ferrari kan je veel, maar dit moet je niet proberen HR

13 mei 2018

10u15

Bron: La Meuse 10 Auto Met een Ferrari kan je veel, maar er de trap mee afrijden, is geen goed idee. Deze bestuurder kan er van meespreken: hij reed zich gisteren vast op trappen aan de abdij van Stavelot.

Ongetwijfeld een gênant momentje voor de arme bestuurder, die de buurt duidelijk niet zo goed kende. Hij merkte de trappen niet op, en toen hij eenmaal zover was, zat hij hopeloos vast. Gelukkig lijkt de schade aan zijn bolide nog mee te vallen. Hij moest wel een takelaar laten opdraven om zijn rit verder te zetten. De inwoners van Stavelot konden er wel mee lachen, en postten beelden van het voorval op sociale media. "Misschien had hij hiervoor toch beter een Porsche Cayenne gebruikt", luidt het in de commentaar.