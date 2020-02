“Laadkoorts is de nieuwe range anxiety” Mika Tuyaerts - www.fleet.be

Bron: www.fleet.be 0 Auto Nu de elektrische auto aan de vooravond van de doorbraak lijkt te staan, maakt restwaardespecialist Autovista een balans op. Conclusie? De vrees voor een gebrekkige autonomie van de wagens lijkt stilaan te zijn weggewerkt. Nu liggen bestuurders wakker van de oplaadtijd van hun EV.

Range anxiety was immers hét onderwerp van discussie in het verleden. Nu de modellen een rijbereik van meer dan 400 km aankunnen, wordt de autonomie zelf minder een obstakel voor e-mobiliteit.

Het oplaadproces, het gebruiksgemak en, het allerbelangrijkste, de tijd die het kost. Dat houdt potentiële EV-kopers bezig. En met reden. De duur van het laadproces is afhankelijk van de verschillende laadmodi en capaciteiten. De opties voor thuisladen of wisselstroomladen variëren van kortstondig opladen bij een normaal stopcontact (1-fasig, 2.3 tot 3.7 kW) tot de meest bekwame wallbox-installaties (3-fasig, 7.2 tot 22 kW). Niet alle EV’s hebben echter de technologie aan boord om al deze opties kunnen verwerken en niet alle opties zijn in alle landen beschikbaar.

Remmende factor

En waar de autonomie duidelijk wordt gecommuniceerd door de fabrikanten, op hun officiële websites bijvoorbeeld, is informatie over oplaadtijden en maximaal laadvermogen niet zo eenvoudig te communiceren met potentiële EV-kopers. En dat is een remmende factor voor de doorbraak van de elektrische auto.

Informatie is voor de meeste EV’s moeilijk te vinden is en bovendien nog niet gestandaardiseerd wordt – zo worden bijvoorbeeld laadtijden niet door alle constructeurs gegeven voor dezelfde batterijstatus (0-100%, 0-80%, 10-100%, 20-80%, enz.). Dit is verwarrend voor potentiële klanten, omdat de cijfers niet vergelijkbaar zijn.

Autovista pleit dan ook voor een standaardisering van deze info, zodat klanten op een grondige manier kunnen vergelijken. Op die manier kunnen ze een wagen kiezen die qua oplaadmogelijkheden perfect bij hun rijprofiel past.