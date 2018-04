"Ja, overdreven automatisering bij Tesla was een fout, MIJN fout": Elon Musk vindt mensen nu toch "onderschat" Joeri Vlemings

16 april 2018

13u30

Bron: The Guardian 0 Auto Tesla haalde ook in het eerste kwartaal van dit jaar zijn wekelijkse productietarget van 2.500 stuks van het populaire Model 3 niet. CEO Elon Musk ziet zelf in dat de extreem doorgedreven automatisering in zijn fabriek de boosdoener is. Hij erkent dat zijn gedroomde robots de productiesnelheid van menselijke arbeiders (nog) niet aankunnen.

Aan CBS gaf Musk toe dat de extreme automatisering het productieproces had vertraagd terwijl die het net zou moeten versnellen. "We hadden dat zotte, complexe netwerk van al die lopende banden, en het werkte niet. Daarom smeten we het hele ding eruit", zei hij. Musk tweette daarna ook nog: "Ja, de overdreven automatisering bij Tesla was een vergissing. Meer bepaald, mijn vergissing. Mensen zijn onderschat."

Musk noemt het zelf een "productiehel", waar de elektrische autobouwer probeert door te spartelen. Over drie maanden zouden er wekelijks 5.000 Model 3 Tesla's van de band moeten rollen. Dat lijkt erg onwaarschijnlijk als voorlopig nog zelfs de helft niet wordt gehaald. Musk nam begin deze maand dan ook zelf het heft in handen: hij bleef in de fabriek slapen en zette nachtarbeiders in. Hij beweert dat Tesla inmiddels de kaap van 2.000 wagens per week kan ronden.

Tesla staat niet alleen onder druk wat de ondermaatse productie betreft, het bedrijf kampt ook met negatieve publiciteit na de dodelijke crash met een Model X SUV die op automatische piloot aan het rijden was.