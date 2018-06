"In 2050 gaat niemand meer dood bij auto-ongeluk" Tom Voermans

15 juni 2018

16u47

De auto-industrie belooft dat in 2050 niemand nog overlijdt door een ongeval met een auto. Slimme technieken moeten ervoor zorgen dat de auto's bijna nooit meer op elkaar klappen of iemand aanrijden.

Binnen de Europese Unie kwamen vorig jaar 25.000 mensen om het leven door een verkeersongeluk. Dat is enorm veel, maar rond de eeuwwisseling waren er jaarlijks nog 50.000 verkeersslachtoffers.

Auto's zijn al veel veiliger dan vroeger. Zo zit in elke auto sinds 2014 verplicht een ESP (Elektrisch Stabiliteits Programma) dat voorkomt dat auto’s bij een onverwachte manoeuvre slippen. Wie nu de macht over het stuur kwijt wil raken, moet het wel heel bont maken. Alleen al ESP (een uitvinding van Anton van Zanten, een Nederlandse techneut die bij Bosch werkte) redde in Europa bijna 10.000 levens, becijferde Bosch. Na de veiligheidsgordel is ESP de succesvolste veiligheidsvoorziening ooit.

De Europese Unie wil het aantal verkeersslachtoffers terugbrengen naar nul in 2050. De Europese autofabrikanten verenigd in de ACEA scharen zich samen met toeleverende technische bedrijven als Bosch en automobielclubs zoals de ANWB achter die doelstelling.

Dagrijverlichting

Volgens onderzoek van de RAI en de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) zijn auto's de afgelopen tien jaar al zo’n 40 procent veiliger geworden. Behalve ESP droeg ook de dagrijverlichting daaraan bij.

Autofabrikanten gaan tot 2030 tal van veiligheidsmaatregelen standaard in auto’s bouwen. Ook zal de auto tegen die tijd grotendeels autonoom rijden en communiceren met andere voertuigen. Een auto gaat gemiddeld 17 jaar mee, zodat tegen 2050 geen ouderwetse, onveilige auto’s meer rondrijden en het doel van nul verkeersslachtoffers in beeld komt.

Uitzetten

"Er zijn al veel veiligheidsvoorzieningen in nieuwe auto’s. Bij lane-keeping blijft de auto keurig in het midden van de rijstrook. Maar mensen zetten het nu vaak uit omdat ze het irritant vinden. Op den duur kan dat niet meer. Bij emergency brake, waarbij een auto zelf hard remt bij een dreigende botsing, is dat al het geval", zegt Floris Liebrand van de RAI Vereniging.

Het probleem bij de huidige rijtaakondersteunende systemen is dat veel bestuurders de systemen niet gebruiken omdat ze domweg niet weten dat ze in de auto zitten. Autoverkopers gaan hun klanten veel beter voorlichten over de veiligheid.

Meerprijs

Nieuwe voorzieningen zoals Adaptive Cruise Control, waarbij de auto zelf een veilige afstand tot de auto ervoor houdt, zijn nu vaak nog voorbehouden aan de duurste autotypes of tegen forse meerprijs in te bouwen. Volgens de RAI worden die standaard in alle auto's. Volvo pompt zijn auto's nu al vol veiligheidssystemen en stelt dat er daardoor vanaf 2020 geen mensen meer zullen overlijden of gewond raken in een nieuwe Volvo.