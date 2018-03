"Help, mijn voorruit bevriest tijdens het rijden" FT

02 maart 2018

14u04

Bron: Eigen berichtgeving 1427

De regen, de vrieskou? Voor wie met een (oude) auto de weg op moet, geen pretje. Nadat je al enkele minuten zoet bent geweest met het krabben van ijs op spiegels en ruiten en éindelijk kan vertrekken, merk je plots na enkele (kilo)meters een nieuw probleem. De auto is nog te koud, de voorruit vriest opnieuw aan. Het overkomt vandaag verschillende automobilisten als we Twitter en collega's mogen geloven. Een noodstop maken op de snelweg is alvast géén goed idee. Al is jammer genoeg ook niet onmiddellijk een andere pasklare oplossing voorhanden. Dat zegt woordvoerster van VAB, Joni Junes. "Gelukkig komt aanvriezende regen bij zulke koude temperaturen niet heel vaak voor in ons land. Een ruitensproeivloeistof met antivries helpt sowieso tijdens de wintermaanden of de voorruit op voorhand laten behandelen met een antivriesproduct. Zo krijg je een laagje dat regendruppels afstoot." Voor het overige: de auto goed warm laten worden voor vertrek en de blazers op de voorruit richten. Succes!

In #Marke (regio #Kortrijk) zien de auto's er zo uit... Duidelijk ijzel. Wees voorzichtig op de weg. Foto door Hannes Verbrugghe #ijzel #gladheid pic.twitter.com/KsyLXFCw94 NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link