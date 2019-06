‘Grasmaaier’ breekt snelheidsrecord: in 6 seconden naar 160 kilometer per uur Tom Tates

11 juni 2019

19u46

Bron: AD 44 Auto Een gemotoriseerde, vierwielige grasmaaier van fabrikant Honda heeft een snelheidsrecord gebroken en daarmee een officiële vermelding verdiend in het Guinness World Records-boek. Het maaimonster accelereerde op een racecircuit bij Dresden in Duitsland in 6,3 seconden tot een snelheid van 160 kilometer per uur.

Tijdens de race op het asfalt van de Dekra Lausitzring trok de maaier met draaiende messen en opvangbak niet alleen razendsnel op, het wagentje haalde ook nog eens met het grootste gemak een snelheid van zo'n 245 kilometer per uur. Volgens de fabrikant is dat echter niet de topsnelheid. Dankzij de 99cc V2-motor uit de CBR1000RR Fireblade SP-motorfiets zou de Mean Mower (vertaald: de wrede maaier, red.) in principe maximaal 400 kilometer per uur kunnen rijden. “Dat is even snel als een Bugatti Chiron. Maar onze maaier weegt ‘slechts’ 70 kilo terwijl de Chiron 1996 kilo is. De Mean Mower is daarmee, omgerekend, krachtiger dan de Bugatti”, verzekert Honda.

De maaimachine is, zo stelt Honda, speciaal gebouwd voor het breken van het record. Honda-zegsman Dave Hodgetts: “Ons doel was een fantastische machine ontwerpen, een maaier waarin zeer geavanceerde technieken zijn verwerkt. De Mean Mower ziet er, ondanks alles wat er onder de motorkap zit, nog steeds uit als een normale motormaaier. Dat was ook een vereiste van Guinness World Records.”



De fabrikant benadrukt dat de extreem snel rijdende maaier, die tijdens de recordpoging werd bestuurd door stuntrijdster Jess Hawkins, niet in productie zal worden genomen. Het monster komt dus niet op de markt. Wel wil Honda de gebruikte technieken en materialen proberen te verwerken in maaiers voor consumenten. Wat dat gaat inhouden voor huis-tuin-en-keukenmaaiers, is nog onduidelijk.