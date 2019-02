“Gesjoemel Volkswagen is een materiële fout” bvb

22 februari 2019

16u26

Bron: Belga 0 Auto Het Duitse Bundesgerichtshof heeft de sjoemelsoftware in auto's van autoconcern Volkswagen bestempeld als een materiële fout. De hoogste Duitse rechter meldde dat op zijn website in een bericht over een geannuleerde hoorzitting. De eiser in die zaak schikte met VW, waardoor de zitting niet doorging.

De uitspraak van het Duitse gerechtshof is de eerste juridische uiting over het emissieschandaal. De uitspraak is nog wel voorlopig. Het Bundesgerichtshof heeft de uitspraak toch gepubliceerd, omdat de geplande zitting van volgende week er plotseling niet meer is. Binnenkort willen de rechters een uitgebreid vonnis publiceren.

Voor VW kan de uitspraak slecht nieuws betekenen. De rechter geeft met het oordeel andere eisers een betere kans om hun zaak te winnen. Zo'n 50.000 chauffeurs hebben rechtszaken aangespannen tegen Volkswagen of zijn dealers vanwege gesjoemel met diesels.

Het is overigens al de tweede keer dat een autobezitter kiest voor een schikking met Volkswagen. De eerdere schikking vond eind vorig jaar plaats.