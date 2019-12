“Geen Europese toelating voor Tesla’s Cybertruck” Erik Kouwenhoven

Bron: AD.nl 6 Auto De Cybertruck van Tesla wordt volgens experts van het Duitse veiligheids- en keuringsinstituut TÜV niet toegelaten in West-Europa. Door de te strakke body worden de krachten bij een aanrijding niet opgevangen door het chassis.

In de Verenigde Staten zouden al meer dan 100.000 mensen een aanbetaling hebben gedaan op Tesla’s veelbesproken Cybertruck en ook in West-Europa is de belangstelling groot. Wanneer de auto hier precies naartoe komt, is nog niet bekend. Experts van de Duitse onderzoeksinstantie TÜV zeggen dat het er mogelijk helemaal niet van komt.



Voordat de auto een Europese goedkeuring kan krijgen, moeten volgens Stefan Teller van de TÜV ‘grote veranderingen in de basisstructuur’ worden aangebracht, zo zei hij tegen het Duitse gezaghebbende Automobilwoche. “Het basisconcept van deze Tesla is in tegenspraak met de gemeenschappelijke Europese veiligheidsfilosofie. De inzittenden voelen zich veilig, maar zijn het niet”, aldus Teller.

De inzittenden voelen zich veilig, maar zijn het niet Stefan Teller van onderzoeksinstantie TÜV

Tussen de VS en Europa bestaan grote verschillen als het gaat om de typegoedkeuring van voertuigen. In de VS hebben autofabrikanten de mogelijkheid de technische controle van hun voertuigen zelf te certificeren. In West-Europa is een typegoedkeuringsprocedure van kracht, waarbij fabrikanten én autoriteiten (zoals onafhankelijke technische diensten als de TÜV) zijn betrokken. Voertuigen moeten hierdoor voldoen aan 50 tot 60 voorschriften.

Bij een botsing vervormt er bijna niets, waardoor er enorme krachten worden uitgeoe­fend op de inzitten­den



Stefan Teller

Te ‘stijf’

Bovendien is de cybertruck in de VS een ‘truck’, oftewel een lichte vrachtwagen. Voertuigen van deze klasse zijn daardoor vrijgesteld van veel zogenoemde passieve veiligheidsvoorschriften voor inzittenden. De passieve veiligheid gaat over de maatregelen om de gevolgen van ongevallen te beperken. In Europa zijn passieve veiligheid en voetgangersbescherming erg belangrijk. “Zo mag de voorkant van het voertuig niet ‘stijf’ zijn”, zegt Teller. “De bumper en de motorkap moeten energie kunnen absorberen om de passanten te beschermen.”

Deze gerichte vervorming is volgens de TÜV niet mogelijk bij de nieuwe Tesla, omdat in de cybertruck zeer strakke platen zouden worden geïnstalleerd. “Bij een botsing vervormt er bijna niets, waardoor er enorme krachten worden uitgeoefend op de inzittenden. Daar verandert een hoeveelheid airbags niets aan”, aldus Teller. Volgens hem heeft Tesla-baas Elon Musk een flinke uitdaging als hij de auto naar Europa wil exporteren. Eigenlijk geven alleen de kogelwerende zijruiten een beetje mee, zo lijkt het.