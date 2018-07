"Elektrische auto's onderdompelen na brand" Ton Voermans

01 juli 2018

14u10

Een Nederlands brandweerkorps gaat elektrische auto's die in brand hebben gestaan na een ongeluk onderdompelen in een bak water om zeker te zijn dat de accu niet weer in brand vliegt.

Brandweerregio Haaglanden (Den Haag en omstreken) ontwikkelt momenteel een rijdende ‘blusbak’ waar elektrische auto’s in worden getakeld nadat de brand is geblust. De verwachting is dat andere brandweerkorpsen de dompeltechniek volgen.

In de Verenigde Staten wordt onderzocht hoe elektrische auto’s het best geblust kunnen worden nadat bij twee ongevallen Tesla’s ná het blussen weer vlam vatten. In een geval zelfs na vijf dagen.

10.000 liter

De incidenten verbazen brandweerman René Verboom van de veiligheidsregio Haaglanden niets. Hij was al eens bij Tesla om te horen hoe de chemie in de accu’s werkt en hoe gevaarlijk die kan zijn. Een brand in een accu kan als een veenbrand sluimeren om opeens weer uit te barsten. "Je hebt heel veel water nodig, wel 10.000 liter,’’ weet brandweerman René Verboom van de brandweer Haaglanden.

Want de batterijen zitten zo goed ingepakt dat het lastig is om te koelen. Net als bij een brandwond moet de auto onder koud stromend water worden gehouden. We ontwikkelen nu een blusbak, dan heb je ook al dat water niet op de weg. Na het blussen wordt de auto daar in getakeld en naar een veilige locatie gereden. Er komen steeds meer elektrische auto’s en hybrides, dus dit hebben we echt nodig."

Langdurig koelen is het devies van de autofabrikanten. "Mitsubishi adviseert hun Outlander, een plug-in hybride, na een brand drie dagen in een bak water van 50 centimeter te zetten. Ja, dan is een auto perte totale maar dat is ie toch al na een ongeluk en brand.’’

Volgens Verboom is de kans klein dat de batterij van een elektrische auto in brand vliegt. Maar het kan wel. Twee jaar geleden zat de brandweer in Baarn (provincie Utrecht) met de handen in het haar na een crash met een Tesla. Er ontstond een brand en de brandweerlui waren bang dat de auto onder spanning stond.

Water en elektriciteit gaan doorgaans niet samen, maar de kans op een schok bij het blussen is volgens Verboom minimaal. "Zeker als ie nog op zijn vier banden staat. We adviseren wel om bij het aanraken en uitzetten van de auto de 1.000 Volt handschoenen te dragen." Het elektrische autowrak mag ook niet gesleept worden want dan draaien de wielen en kan de accu weer opgeladen worden.

Als de auto eenmaal is afgevoerd, moet ook de autosloper of schadehersteller voorzorgsmaatregelen nemen. "Zet de beschadigde auto niet binnen, maar buiten met vijftien meter tussenruimte en houd hem drie weken in de gaten. Je weet nooit of de accu niet weer gaat branden. Of alle autobedrijven dat weten? Ik durf mijn handen er niet voor in het vuur te steken."

Vrijwilligers

Haaglanden ontwikkelt de blusbak en andere Nederlandse brandweerregio’s volgen dat initiatief waarschijnlijk. Ook de kennis wordt gedeeld", zegt Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid. "De brandweer bestaat voor circa 80 procent uit vrijwilligers. Niet iedere brandweerman zal weten wat te doen. Maar we zorgen ervoor dat in ieder geval de officieren, specialisten, bevelvoerders en instructeurs het wel weten. Je moet ook weten dat bij een brandende batterij het toxische waterstoffluoride vrij kan komen."

De fabrikanten van elektrische auto’s pakken de batterijen heel goed in om te voorkomen dat ze beschadigen bij een ongeluk en in brand vliegen. Daardoor wordt ook het blussen bemoeilijkt als het toch verkeerd gaat. Rosmuller pleit ervoor dat autofabrikanten voorzieningen in de auto’s bouwen waardoor de batterijen langdurig gekoeld kunnen worden met water dat daadwerkelijk bij de batterij kan komen. "Dat is nu het probleem: het is heel moeilijk om te kunnen koelen waardoor de chemische reactie maar door blijft gaan."