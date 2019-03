‘Elektrische auto pas na 700.000 kilometer groener dan auto op benzine’ Erik Kouwenhoven

08 maart 2019

15u01

Bron: AD.nl - Autogids 0 Auto Elektrische auto’s zijn beter voor het milieu dan auto’s op benzine, maar ze moeten wel heel veel kilometers rijden voordat het zover is. Het zogeheten omslagpunt ligt veel hoger dan gedacht. Dat blijkt uit berekeningen van hoogleraar Damien Ernst van de universiteit van Luik.

Op dit moment zou een elektrische auto van 60 kilowattuur (kWh) die 20 kilowattuur per 100 kilometer verbruikt exact 697.612 kilometer moeten afleggen voor deze groener is dan een gemiddelde benzineauto die zes liter per 100 kilometer verbruikt, meldt Autogids.be.

Energiespecialist Ernst ging op verzoek van het televisieprogramma Auto Mobile uit van de huidige staat van de elektriciteitsproductie, die slechts voor een klein deel op ‘groene’ wijze tot stand komt. Ook de productie van elektrische auto’s en hun accu’s is meegenomen.

Om tot zijn conclusie te komen gebruikte Ernst wetenschappelijke literatuur om de verschillende variabelen te bepalen. We noemen enkele elementen: de energie die het kost om de accu’s te maken: 18.696 kg CO2. Het Europees gemiddelde van CO2-emissies per kWh: 11 kg CO2/100 km en de CO2-uitstoot van het benzinevoertuig: 13,68 kg CO2/100 km.

Dat leidt uiteindelijk tot deze afstand van bijna 700.000 kilometer voordat de elektrische auto milieuvriendelijker is dan een auto met een benzinemotor. Echter: wanneer de elektriciteit honderd procent ‘groen’ is, is de elektrische auto al na slechts 30.000 tot 40.000 kilometer schoner dan een gemiddelde benzineauto.