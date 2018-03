“Dit is erger dan Space Mountain in Disneyland”: vlogger test snelste Tesla en die gaat in 2,7 seconden van 0 naar 100 per uur KVDS

30 maart 2018

09u30 0

Vlogger Hannes Coudenys heeft van Tesla Belgium de snelste Tesla in zijn aanbod mogen testen en dat was goed voor een heerlijk filmpje. De Model S P100D – met een prijskaartje van 164.000 euro – gaat van 0 naar 100 kilometer per uur in amper 2,7 seconden en dat maakte flink wat indruk bij de testpersonen die Coudenys meenam. “Dit is erger dan Space Mountain in Disneyland”, hoor je een van hen op zeker moment zeggen. Het volledige filmpje kan je bekijken op het YouTubekanaal van Coudenys.