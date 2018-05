"Dieselauto zes maal zwaarder belast dan benzinewagen door hervorming Brusselse autofiscaliteit" jv

25 mei 2018

09u03

Bron: belga 4 Auto Dieselwagens dreigen in het Brussels gewest zes maal zwaarder belast te worden dan benzinewagens. Dat blijkt uit het eindrapport van de expert die de hervorming van de autofiscaliteit in het hoofdstedelijke gewest moesten uitwerken, zo meldt La Libre.

In het rapport van een honderdtal pagina's stellen de experts voor om de berekeningsmethodes voor de belasting op inverkeerstelling te herzien. Die is vandaag gebaseerd op de grootte of het vermogen van de motor. De nieuwe methode zou rekening houden met de Europese norm (Euro 0 tot Euro 6), het type brandstof en de CO2-uitstoot. Het bedrag zou voor dieselwagens verdubbelen en voor benzinewagens anderhalve maal hoger liggen.

Voor dieselvoertuigen Euro 6 'a' of 'b' zou de verkeersbelasting jaarlijks 300 euro bedragen terwijl dat voor benzinewagens met dezelfde norm slechts 50 euro zou zijn, wat dus zes maal minder is. Bovendien komt er één euro bij per gram dat de uitstootnorm voor het type wagen overschreden wordt. Voor de experten is dat nodig om de 'ontdieseling van het Brussels wagenpark' te ondersteunen en om de luchtvervuiling te bestrijden.

Elektrisch

Elektrische wagens, wagens op waterstof en hybride wagens krijgen een volledige vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en van de verkeersbelasting.

Op lange termijn pleiten de experts voor een intelligente kilometerheffing, maar daarvoor is overleg met Vlaanderen en Wallonië nodig.

Het rapport werd besteld door minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld). Die kan ermee aan de slag om de hervorming van de autofiscaliteit uit te werken, die in het regeerakkoord is voorzien.