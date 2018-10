"Diesel en benzine zijn in Denemarken verleden tijd": verkoop auto's met verbrandingsmotoren vanaf 2030 niet meer toegelaten mvdb

02 oktober 2018

16u53

Bron: Belga - ANP 7 Auto Denemarken wil auto's met verbrandingsmotoren van de straten weren. Daarom zullen vanaf 2030 geen nieuwe wagens meer verkocht mogen worden die louter op diesel of benzine rijden. Dat heeft premier Lars Løkke Rasmussen vandaag in het Deense parlement bekendgemaakt. " Diesel en benzine zijn in Denemarken verleden tijd", aldus de Deense eerste minister.

Rasmussen wil tegen hetzelfde jaar al meer dan een miljoen elektrische of hybride auto's op de Deense wegen hebben. "Ik ben voorstander van auto's, maar ze zouden het milieu niet mogen vernielen", stelde Rasmussen. Denemarken heeft geen eigen auto-industrie, maar Rasmussen wil wel de krachten bundelen met gelijkdenkende Europese landen om druk te zetten op autobouwers zodat die meer inzetten op propere wagens.

Busstroken

Energieminister Lars Christian Lilleholt kondigde aan dat de regering een voorstel zal afleveren om elektrische wagens goedkoper te maken, als onderdeel van een breder klimaatplan. Om de verkoop nog aan te zwengelen, wordt overwogen om elektrische wagens op busstroken te laten rijden.

De verkoop van propere auto's is fors gedaald in Denemarken nadat de centrum-rechtse regering van Rasmussen eerder had beslist om subsidies terug te schroeven uit besparingsoverwegingen.