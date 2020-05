“Deze 27 auto's zijn onveilig door hun slechte zicht rondom” Erik Kouwenhoven

17 mei 2020

09u52

Bron: AD.nl 14 Auto De Britse consumentenorganisatie De Britse consumentenorganisatie Which? testte auto's op hun zicht rondom. Zeker 27 nieuwe auto’s werden als onveilig betiteld vanwege hun te hoge portieren, kleine ruiten en dikke raam- en deurstijlen.

Een combinatie van strengere veiligheidseisen en modieuze vormgeving heeft ertoe geleid dat de ruiten van moderne auto’s steeds kleiner zijn geworden en de portierstijlen steeds dikker. Dat heeft zijn weerslag op het zicht rondom.

Zichtbaarheidsclassificatie

WhatCar ontdekte dat twee dozijn nieuwe auto's als de Nissan Micra, Renault Mégane, Dacia Duster en Mercedes GLC onveilig zijn voor automobilisten en andere weggebruikers.



De consumentenorganisatie gebruikt hi-tech camera-apparatuur om het zicht rondom te testen van meer dan 100 nieuwe auto’s per jaar. Vervolgens wordt het resultaat gebruikt om een ​​zichtbaarheidsclassificatie te geven op basis van een maximale score van vijf sterren. Van alle geteste modellen die momenteel te koop zijn, kregen er 27 slechts twee sterren.

Balans

Dikkere raam- en portierstijlen komen steeds vaker voor bij moderne auto’s, vaak als hulpmiddel om de steeds strengere Euro NCAP-crashtests te doorstaan.

Maar hoewel botsveiligheid zeer belangrijk is, vindt Which dat veel autofabrikanten er onvoldoende in slagen om de juiste balans te vinden tussen veiligheid als er een botsing plaatsvindt en het voorkomen van een botsing door slecht zicht rondom.

Veel moderne auto’s zijn tegenwoordig gebouwd in coupéstijl met vloeiende daklijnen die taps toelopen naar de achterkant - ook bij cross-overs en SUV's en dat helpt niet voor meer zicht. Als koper ben je daardoor bovendien bijna genoodzaakt om bij te betalen voor camera’s en parkeerhulp bij het manoeuvreren.

Water

Gelukkig bleek uit de professionele laboratoriumtests dat er veel meer auto’s zijn die wel een goed zicht rondom bieden: 243 nieuwe en gebruikte auto’s die te koop zijn, kregen vier sterren gekregen voor het zicht rondom. 413 auto's scoorden een middelmatige drie sterren en 27 een score van slechts twee sterren.

Bijkomend nadeel van kleine ramen en brede raamstijlen, is dat als een auto in het water belandt, het vooral voor de passagiers achterin steeds moeilijker is om de auto te verlaten.

Deze auto's kregen slechts twee sterren vanwege hun belabberde zicht rondom

-Chevrolet Camaro 2015-2018

-Chevrolet Cruze 2009-2015

-Chevrolet Orlando 2011-2015

-Citroen Combi Jumpy 2007-2015

-Citroen Space Tourer 2016-

-Dacia Duster 2013-2018

-Dacia Duster 2018-

-Dacia Sandero 2013-

-Ford Ecosport 2014-

-Ford Ka+ 2016-2019

-Ford Ka+ Active 2018-2019

-Honda Civic 2006-2011

-Honda CR-Z 2010-2013

-Kia Rio 2005-2011

-Mercedes-Benz GLC Coupé 2016

-Nissan 370Z 2009-

-Nissan Micra 2017-

-Renault Fluence 2012-2013

-Renault Mégane 2016-

-Renault Mégane coupé 2009-2016

-Renault Wind 2010-2012

-Smart EQ Fortwo 2018-

-Smart Fortwo Cabriolet 2016-2019

-Toyota IQ 2008-2014

-Opel Vivaro 2019-

-VW Jetta 2006-2011