“De grootste bedreiging voor de benzineprijs is wellicht een accijnsverhoging van een nieuwe regering”

Je hebt het misschien wel al eens gehoord in een nieuwsbericht: “de prijs voor een vat ruwe olie daalt (fors)”. Groot is dan de ontgoocheling wanneer je enkele dagen later merkt dat de tarieven aan de benzinepomp niet even sterk zijn gedaald. Hoe komt het dat de prijs toch nog zo verschillend kan zijn? Kortom: waar gaat je geld naartoe? Onze geldexpert Paul D’Hoore overloopt enkele kostenposten waarvan je waarschijnlijk nog nooit had gehoord, en probeert in te schatten wat er de komende maanden met de prijzen gaat gebeuren.