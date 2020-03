“Contactloze autosleutels Toyota, Kia, Hyundai en Tesla makkelijk te klonen” PVZ

28 maart 2020

16u33

Wetenschappers van de COSIC-onderzoeksgroep van de KU Leuven onder leiding van professor Bart Preneel en van de universiteit van Birmingham hebben ontdekt dat heel wat automodellen van Toyota, Kia, Hyundai en Tesla gebruikmaken van zwakke cryptografische codes. Daardoor is de contactloze autosleutel gemakkelijk te klonen, concluderen de onderzoekers.

Om te voorkomen dat iemand met een auto aan de haal gaat zijn deze sinds 1995 in de EU uitgerust met een startonderbreker. Op die manier is sindsdien een identificatie via radiogolven met de contactloze autosleutel nodig om een auto te kunnen starten. De onderzoekers toonden aan dat er problemen zijn met de beveiliging van deze startonderbreker in modellen van de vermelde automerken.

"De gebruikte cryptografische codes zijn afgeleid van makkelijk te achterhalen codes en/of openbare informatie zoals het serienummer van de autosleutel. Iedereen die in de buurt van de autosleutel kan komen kan met behulp van een ontvanger voor radiogolven in enkele seconden de cryptografische code achterhalen en de startonderbreker omzeilen", aldus de onderzoekers.

De onderzoekers hebben inmiddels alle betrokken fabrikanten met een individueel rapport op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten en deze hebben inmiddels snel gereageerd. Tesla bijvoorbeeld heeft het probleem met zijn contactloze autosleutels inmiddels opgelost via een draadloze software-update voor alle sleutels. "Ons onderzoek leidt tot betere inzichten in autobeveiliging en levert in de toekomst hopelijk beter beveiligde producten op", aldus Preneel.