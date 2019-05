“Brutale” autodieven knippen gat in auto om alarm uit te schakelen Erik Kouwenhoven

26 mei 2019

06u22

Bron: AD.nl 0 Auto In Berlijn hebben enkele autodieven een gat geknipt in de achterkant van een BMW. Door de opening in het plaatwerk, links van de tank, sneden ze de accukabel door zodat het alarm niet af zou gaan.

Het ging volgens de Duitse krant Bild om een BMW 430i cabriolet die in Duitsland 55.000 euro kost. De dieven stalen de airbags en het navigatiesysteem. De eigenaar (48) van de 252 pk sterke BMW deed aangifte van de nieuwe, brutale diefstalmethode. De schade bedraagt naar verluidt enkele duizenden euro's.

Schadebedrijven

In Nederland en Duitsland zijn bendes actief die zich specialiseren in het roven van airbags, navigatiesystemen en andere interieurdelen. Deze worden vaak doorverkocht aan schadebedrijven, die daarmee beschadigde auto's repareren. In België is deze methode om het alarm uit te schakelen nog niet gesignaleerd.