"Autosector zal dit jaar 20 procent verlies lijden door coronamaatregelen” SVM

08 mei 2020

21u04

Bron: Belga 0 Auto "Twintig à 22 procent verlies.” Zo schat sectorfederatie Traxio de negatieve impact in van de coronamaatregelen op de autosector voor 2020. Na het weekend gaan naast de winkels ook alle garages en showrooms wel opnieuw open.

Zo'n 10.000 bedrijven in de autosector mogen vanaf maandag weer klanten ontvangen. Daar zaten ze in de garages al een tijdje op te wachten, zegt Traxio-woordvoerder Filip Rylant. "De sector is helemaal klaar om opnieuw klanten over de vloer te krijgen, zowel in de showroom als in de werkplaats. Om dat veilig te laten verlopen, is een heel handboek uitgewerkt. Daarin zijn de hygiëneregels, sociale afstand en het werken op afspraak uitvoerig beschreven.”

Een auto gaan kopen zal er iets anders aan toegaan dan voor de lockdownperiode. Bij BMW in Brussel bijvoorbeeld zal de verkoper achter glas plaatsnemen en vandaar alle details met de klanten bespreken. "Wij verwachten dat er overal minder sociaal contact zal zijn en dus ook in de showroom", stelt Rylant. "Dat belet niet dat mensen nog altijd op een persoonlijke manier kunnen worden geholpen en dat hun keuze nog altijd maximaal zal worden begeleid door de mensen die daarvoor bekwaam zijn.”

In de meeste garages wordt aangeraden om op afspraak te komen. De agenda bij BMW staat al goed volgeboekt voor de eerste dagen. De sector snakt naar een herneming van de activiteiten, want de verliezen zijn groot. "Elke week sluiting heeft de omzet met 3,7 miljard euro doen dalen. Wij verwachten nu een heropleving, maar voor het totale jaar 2020 verwachten wij toch 20 à 22 procent minder omzet voor de hele sector", voorspelt Rylant.

