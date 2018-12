“Autorijden wordt iets voor de elite”: strenge CO2-normen maken wagens onbetaalbaar, volgens fabrikanten Erik Kouwenhoven

13 december 2018

08u27

Bron: AD.nl 0 Auto De Europese overkoepelende organisatie van autofabrikanten waarschuwt dat autorijden iets voor de rijken wordt. Dit naar aanleiding van strengere uitstootnormen die auto's onbetaalbaar zouden maken.

De EU is al maanden verdeeld over hoe strikt de CO2-uitstoot van auto’s en bestelwagens moet zijn. Een daling van 30 procent in 2030 gaat een aantal landen niet ver genoeg en de auto-industrie kan daaraan wel voldoen, maar de conclusie is wel dat auto's dan extreem duur worden. Daarvoor waarschuwt de ACEA, die vijftien fabrikanten met aanzienlijke Europese belangen vertegenwoordigt.



Deze normen kunnen namelijk niet gehaald worden zonder verregaande elektrificatie van het wagenpark. Nu al blijkt dat elektrische auto's met een beetje fatsoenlijk bereik al snel 50.000 euro kosten - en dat zonder BPM of andere bijkomende subsidies, een situatie die wellicht ook niet altijd blijft voortbestaan.



Een verdere daling van de CO2-uitstoot met meer dan 30 procent in 2030 zal volgens de ACEA zware gevolgen hebben voor het dagelijkse leven van de bevolking.

Bedreiging

Volgens de ACEA is de voorgestelde daling van de CO2-uitstoot erg agressief en betekent het een bedreiging voor de individuele mobiliteit. De organisatie denkt dat de fabrikanten best in staat zullen zijn om auto’s te produceren die de norm gemiddeld gezien halen, maar vreest wel dat daarmee de betaalbaarheid van individuele mobiliteit voor veel lagen van de bevolking in het gedrang komt.



De prijs van een nieuwe auto zou volgens de organisatie zo duur worden dat alleen de rijke elite deze zich nog kan veroorloven en denkt dat de EU een groot risico neemt door strenge CO2-drempels op te werpen. Ze betwijfelt of de overheid daarvoor op de steun van het volk zal kunnen rekenen. De ACEA verwijst nog net niet naar de gele hesjes in Parijs, maar waarschuwt wel voor ‘verregaande gevolgen’.

