Automobilist sleept losgetrokken tankslang kilometers mee over de snelweg Erik Kouwenhoven

28 augustus 2020

20u38 4 Auto Een Volvo-bestuurder heeft donderdagochtend vermoedelijk kilometers lang een tankslang meegesleurd over de Nederlandse snelweg A59. Het tafereel werd vastgelegd door de dashcam van een vrachtwagenchauffeur.

De chauffeur merkte de vreemde situatie op bij de stoplichten ter hoogte van knooppunt Hooipolder, in de richting van Waalwijk (Noord-Brabant). Een andere weggebruiker zou de automobilist daar op de slang hebben gewezen.

Hoelang de bestuurder zo heeft rondgereden is onduidelijk. Het meest logische zou zijn dat de automobilist de slang per ongeluk meenam van het BP-tankstation ter hoogte van Den Hout (Oosterhout). Een medewerker laat echter weten dat dat niet het geval is.

De automobilist is hoogstwaarschijnlijk op een andere locatie vergeten om de brandstofslang uit de auto te halen toen hij had getankt. Er zijn geen meldingen bekend van beschadigde pompen. Ook is niet bekend of de man wel of niet was vergeten om de getankte brandstof af te rekenen.



