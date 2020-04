“Audi roept wereldwijd half miljoen auto’s terug wegens brandgevaar” Erik Kouwenhoven

30 april 2020

14u24 2 Auto Audi moet wereldwijd 530.000 exemplaren van de A4, A5, A6, A7 en Q5 terugroepen. Alleen al in Duitsland gaat het om 53.250 exemplaren. Ook de Audi TT moet terug naar de werkplaats wegens brandgevaar, maar door een andere oorzaak.

Audi’s hoofdkantoor hult zich vooralsnog in stilzwijgen over de terugroepactie, maar het gezaghebbende Duitse opinieblad Focus heeft van verschillende autoriteiten vernomen dat Audi noodgedwongen auto’s moet aanpassen als gevolg van brandgevaar. Bij de Amerikaanse Road Safety Authority (NHTSA) staat de terugroepactie bijvoorbeeld al enige tijd op de lijst.

Startgenerator

Volgens Focus kan een voertuigbrand niet worden uitgesloten voor voertuigen met milde hybride systemen en tweeliter TFSI-benzinemotoren (EA888). Het gaat daarbij om auto’s van de modeljaren 2017 tot 2020. De oorzaak zit in mogelijke scheuren in de plastic coating van de omvormer in de startgenerator. Hierdoor kan vocht binnendringen.

Kortsluiting

‘Als gevolg van het binnendringen van water kan er kortsluiting ontstaan en die kan leiden tot lokale oververhitting van het component’, zo waarschuwt de Duitse KBA, de dienst wegverkeer. Vanaf halverwege mei wordt in Duitsland begonnen met het vervangen van de complete generator. Hoe lang de reparaties gaan duren is nog niet bekend. Ook is niet bekend om hoeveel auto’s het in ons land gaat.

Mogelijk brandstoflek in de Audi T T

Ook moeten bijna 59.000 exemplaren van de derde generatie van de Audi TT (modelcode FV/8S) worden teruggeroepen vanwege mogelijk brandstofverlies. Tijdens een crashtest vertoonde een van de modellen met vierwielaandrijving schade aan de brandstoftank. Blijkbaar wordt dit veroorzaakt door de hitteschildhouder van de brandstoftank. Het gaat om Quattro-modellen die zijn gebouwd tot en met 13 mei 2019. De reparatie duurt ongeveer een uur.