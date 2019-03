"Amerikaanse invoertarieven kunnen Volkswagen tot 3 miljard euro kosten” jv

04 maart 2019

21u12

Bron: dpa 0 Auto Als de Amerikaanse regering zou beslissen om invoertarieven te heffen op voertuigen, kan dat Volkswagen tot 3 miljard euro kosten. Dat verklaarde VW-topman Herbert Diess aan de krantengroep RND. "Dat zal zwaar zijn om te slikken", klonk het.

Bij een invoertarief van 25 procent, raamt Diess de kosten op 2 à 3 miljard euro. In dat geval dreigen er ook gevolgen voor de werkgelegenheid, waarschuwde hij. "Iets dat we te allen koste willen vermijden."

Europees Commissaris voor Handel Cecilia Malmstrom gaat de volgende dagen naar Washington om onderhandelingen te voeren. De bedoeling is om de handelsbelemmeringen tussen de VS en Europa af te bouwen. Vorige zomer werd afgesproken dat zolang die gesprekken lopen, er geen bijkomende tarieven worden opgelegd. En ook de VW-topman is hoopvol: "ons bezoek aan president Trump was goed". Hij wees erop dat Volkswagen wil blijven produceren in de VS.