"Als je auto in carwash voor paar luttele euro's kan laten wassen, verwittig je best meldpunt" Helft gecontroleerde zaken niet in orde bij gerichte controles HR

23 februari 2018

10u04

Bron: Belga 0 Auto De helft van de gecontroleerde carwashes blijkt bij sociale controles niet in orde. In 2017 werden er in de sector 128 gerichte controles uitgevoerd. In 1 op de 2 gevallen werden daarbij inbreuken vastgesteld zoals zwartwerk, illegale tewerkstelling, ontbrekende arbeidskaarten, enzovoort. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld).

Bij de uitgevoerde sociale controles in de autowasbedrijven zijn in totaal 87 pro justitia's uitgeschreven en 12 waarschuwingen gegeven. De RVA schorste ook drie werklozen.

Staatssecretaris De Backer: "Louche carwashes zijn vaak maar het topje van de ijsberg. Er wordt gewerkt met buitenlandse vennootschappen, er worden carrousels van vennootschappen opgezet, ... Dit alles om aan sociale, ecologische en economische regels te ontsnappen. Dat aanpakken, die structuur erachter in kaart brengen via datamining en oprollen is één van mijn prioriteiten in 2018. Ik zal daarvoor ook kijken hoe we kunnen samenwerken met andere landen, ook buiten Europa, om gegevens uit te wisselen om de structuur achter de illegale carwashes op te rollen."

Meldpunt

De Backer sloot begin december met de sociale partners en de inspectiediensten een plan voor eerlijke concurrentie in de carwashsector. Bedoeling is onder meer om 150 gerichte controles te houden. De Backer: "We hebben ook een centraal meldpunt sociale fraude, voor sociale partners, maar ook voor burgers en ondernemingen, die sterke vermoedens van zwartwerk en oneerlijke concurrentie daar kunnen melden. Als je jouw auto kan laten wassen voor een paar luttele euro's kan je vermoeden dat er iets niet klopt en geef je de carwash best door aan het meldpunt. Voor elke ontvankelijk verklaarde melding wordt er een onderzoek gestart."