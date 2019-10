“Alle Tesla's met Autopilot rijden begin volgend jaar volledig autonoom” Erik Kouwenhoven

27 oktober 2019

10u09

Alle Tesla's met Autopilot kunnen vanaf begin volgend jaar volledig autonoom rijden. Dat heeft Elon Musk laten weten aan zijn investeerders tijdens een conference call.

Er wordt veelvuldig getest met auto's die zelfstandig kunnen rijden, maar nog geen enkele fabrikant durft het aan om te zeggen dat zijn auto's volledig autonoom kunnen rijden. Sterker nog, de autonome auto lijkt verder weg dan ooit dankzij recentelijke ongelukken en software-beperkingen.

Maar dat ziet Elon Musk anders. Hij liet weten dat de Full Self Driving package, oftewel de ‘Volledig zelfrijdende besturing’ in zijn Tesla's vanaf begin volgend jaar ‘feature complete’ is. Daarmee bedoelt hij dat een Tesla in essentie in staat is om zijn inzittenden volledig autonoom van A naar B te brengen.

Toch benadrukt hij dat er altijd iemand achter het stuur moet zitten die kan ingrijpen als het misgaat. Want zelfs als alle techniek in de ogen van Tesla feilloos werkt, is er nog altijd de wetgever die dat moet toestaan op de openbare weg. En zolang het nog vaak misgaat met proeven op dit gebied, zal het nog wel even duren voor dat gaat gebeuren.