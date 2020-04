-520.881 km! Dit zijn de 10 grootste kilometerfraudeurs van afgelopen jaar Redactie

Bron: www.fangio.be 1 Auto Dat een tweedehandsverkoper al eens de kilometerteller van een wagen durft terugdraaien om hem aantrekkelijker te maken, is algemeen geweten. vzw CarPass somt de 10 grootste kilometerfraudeurs van afgelopen jaar op.

In 2019 werden 821.799 Car-Pass documenten afgeleverd. Daarbij kwamen 1.454 nieuwe gevallen van tellerfraude aan het licht. Gemiddeld daalde de tellerstand met meer dan 61.000 kilometers. Een Mercedes 250 D uit 1989 onderging een wel erg drastische verjongingskuur en zag zijn tellerstand op “miraculeuze wijze” dalen met 520.000 km. Ook bij de andere voertuigen uit de top 10, werd duchtig met de teller geknoeid. Dit is de volledige top 10:

“Hoewel nagenoeg alle merken en leeftijden opduiken in de fraudestatistieken, kunnen we toch stellen dat fraudeurs het voornamelijk gemunt hebben op auto’s en bestelwagens van Duitse merken”, laat vzw CarPass weten in haar jaarverslag. Dat blijkt ook uit de top 10. Maar liefst 85% van de voertuigen waarmee gesjoemeld wordt is jonger dan 15 jaar. Dat lijkt logisch: hoe ouder de auto, hoe minder er met de fraude te verdienen valt.”

200.000 km als drempel

“Het komt ook regelmatig voor dat de teller maar met enkele tienduizenden kilometers gereduceerd wordt”, gaat de vzw verder. “Vaak is dat om het overschrijden van een psychologische drempel (bv. 200.000 km) te verbergen. We stellen ook vast dat de teller soms tot net boven de tellerstand van de vorige technische keuring wordt verminderd. Blijkbaar rekenen de fraudeurs er dan op dat de auto in tussentijd niet naar de garage is geweest.”