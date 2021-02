Zelfs een poppenkastshow maakt van Lewis Hamilton al een hypocriete profiteur, zijn contract is nog altijd niet verlengd: “Beschamend voor onze sport”

Neuville eindigt derde in Rally van Monte Carlo, Ogier pakt recordzege

24 januari Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) heeft voor de achtste keer in zijn carrière de Monte Carlo gewonnen, de openingswedstrijd van het WRC 2021. Voor de Fransman is het zijn 50e WK-zege ooit. Teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) eindigt als tweede op 32.6 sec. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), die in aanloop van deze wedstrijd veranderde van copiloot, eindigt als derde op 1:13.5.