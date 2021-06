Zege is voor Sébastien Ogier in Safari Rally, Neuville geeft op: “Grote ontgoocheling”

RallySébatien Ogier (Toyota Yaris) heeft in Kenia de zesde rally in het wereldkampioenschap gewonnen. De Franse WK-leider en zevenvoudige wereldkampioen had 21.8 voor op zijn Japanse teamgenoot Takamoto Katsuta. De Estlander Ott Tânak (Hyundai i20) werd op 1:09.5 derde.

De Safari Rally werd gedomineerd door Thierry Neuville (Hyundai i20), tot de Luikenaar zondagochtend in KP14 een steen raakte en daarbij de ophanging beschadigde. Neuville bereikte wel nog de finish en behield zelfs nog de leiding, maar de schade aan de wagen was te groot om in KP15 nog van start te gaan.

De Safari rally werd zoals verwacht een ware slijtageslag. Eerste slachtoffer op vrijdag was Ogier, die een schokdemper beschadigde en daardoor enkele minuten verloor. Vrijdag was ook bijltjesdag voor Elfyn Evans (Toyota Yaris), die met de finish in zicht een wiel verloor. In dezelfde klassementsrit overkwam Dani Sordo (Hyundai i20) hetzelfde. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) kwam vast te zitten in de fesh fesh en moest eveneens opgeven.

Volledig scherm © Photo News

Neuville begon zaterdag als leider en verdubbelde tegen het einde van de dag, ondanks een zware plensbui, zijn voorsprong op eerste achtervolger Takamoto Katsuta. Behalve het onweer beleefden de rijders een rustige wedstrijddag. “We hebben op vrijdag veel geleerd en kunnen nu beter met die moeilijke omstandigheden omgaan”, vertelde Thierry Neuville zaterdagavond.

Op zondag stonden er nog vijf loodzware ritten op het menu. Halfweg de eerste rit botste Neuville bij het uitkomen van een trage bocht op een kei en beschadigde daarbij zijn ophanging. De Belg bereikte de finish, maar de schade aan zijn Hyundai was te groot. Neuville moest ontgoocheld opgeven. Takamoto Katsuta kreeg de leiding in de schoot geworpen. De Japanner hield even vol maar moest zijn meerdere erkennen in Sébastien Ogier, die met nog één rit te rijden aan de leiding kwam.

Voor Ogier is het de 53e zege in zijn carrière, zijn eerste in de Safari en zijn vierde van het seizoen. Voor een soortgelijke prestatie is het al teruggaan tot 2015, toen Ogier met de Monte-Carlo, de Rally van Zweden, de Rally van Mexico en de Rally van Sardinië bij aanvang van het seizoen eveneens vier van de zes rally’s won. Ogier werd dat jaar wereldkampioen met een straat voorsprong en werkt nu aan een soortgelijk scenario. Na zes rally’s heeft hij 133 punten, dat zijn er 34 meer dan Elfyn Evans en maar liefst 56 punten meer dan Thierry Neuville; die in de WK-tussenstand derde blijft. Bij de constructeurs loopt Toyota nu al 59 punten uit op Hyundai, de wereldkampioen van de voorbije twee jaar.

De volgende manche van het WK-rally is de rally van Estland eind juli.

Volledig scherm © Photo News

Thierry Neuville: “Grote ontgoocheling”

Neuville moest dus ontgoocheld opgeven en mag na zes WK-rally’s al een kruis maken over zijn titelambities. Na vier derde plaatsen mikte Neuville dit weekend op zijn eerste WK-zege samen met Martijn Wydaeghe. De Belg leek op weg naar zijn veertiende zege uit zijn carrière, tot zijn ophanging zonder aanleiding plotseling afbrak. “Bij het uitkomen van een langzame links rechts combinatie voelde ik dat er achteraan de wagen iets afbrak. Aan de finish zagen we dat de schokdemper rechts achteraan ontploft was waardoor we moesten opgeven”, zegt Thierry Neuville.

“Gisterenavond is die schokdemper nog nagekeken. Uit de data blijkt ook dat de geen gekke dingen doe. De schokdemper wordt op het punt dat hij het begaf voor de helft van wat kan belast. Ik heb ook niets geraakt. Dit is een grote ontgoocheling. Niet alleen voor mij maar ook voor het team. Als team beleven we een heel moeilijke periode. Het is al de derde wedstrijd op rij dat een Hyundairijder als leider moet opgeven omwille van een probleem met de ophanging. Dat is moeilijk want we werken met zijn allen bijzonder hard. We moeten proberen een oplossing te vinden voor dat probleem en naar het einde van het jaar proberen hard terug te vechten.”

Sébastien Ogier: “Er zijn nog andere prioriteiten in het leven”

In augustus 2019 kondigde Sébastien Ogier zijn afscheid van de sport aan. 2020 zou zijn laatste jaar in het WK rally zijn, maar nadat het coronavirus hard toesloeg besloot de Fransman om ook dit jaar nog te rijden. Halfweg het seizoen heeft hij 33 punten voorsprong op teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) en 56 punten op Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) en kan hij stilaan toewerken naar een achtste wereldtitel. Met zo’n vorm en zulke prestaties zou hij nog jaren in de sport kunnen blijven. “Ik heb die vraag al enkele keren gekregen. Kijk, we winnen inderdaad vier van de zes rally’s en in een felbevochten kampioenschap presteren we bijzonder goed. Maar, ik heb ook nog andere prioriteiten in het leven. Die achtste titel is nog lang geen feit. We zijn halfweg het seizoen en er kan nog van alles gebeuren. Ik zal er alles voor doen om die titel te behalen. Maar er is geen enkele prestatie die mij in de sport kan houden”, besloot Ogier. En dus heeft het er alle schijn van dat Sébastien Ogier op het einde van dit seizoen definitief een streep trekt onder het WK rally.

Volledig scherm © AFP

Lees ook: MotoGP opgeschrikt door spectaculaire crash zesvoudig wereldkampioen Marquez