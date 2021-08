Ypres Rally werd even stopgezet na crash Katsuta, Pieter Tsjoen knalt huis binnen waarbij copiloot ruggenwervel breekt

RallyThierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) blijft ook halfweg de tweede wedstrijddag in de Ypres Rally aan de leiding. De Belg won deze ochtend één klassementsrit en heeft in de stand 6.8 seconden voorsprong op teamgenoot Craig Breen (Hyundai i20 Coupé WRC) die twee ritten wist te winnen. In vergelijking met de stand van vrijdagavond heeft onze landgenoot 0.8 seconde moeten toegeven. In de ochtend waren er zware crashes van Tsjoen en de Japanner Katsuta. Tsjoen en copiloot Eddy Chevaillier moesten naar het ziekenhuis, bij die laatste werd een fractuur van een ruggenwervel vastgesteld.

Thierry Neuville blijft voorlopig heersen over Ieper, al is zijn voorsprong ten opzichte van Craig Breen miniem. Het verschil tussen beide rijders bedraagt 6.8 seconden. Het was uitkijken of er deze namiddag bij Hyundai teamorders zouden komen. Teammanager Andrea Adamo antwoordde in zijn gekende stijl: “Laat het me zo zeggen. Beide rijders zijn deze ochtend gebrieft. Er zijn geen teamorders, ik noem het warme aanbevelingen.” In Estland greep de teamleiding niet in toen Breen Neuville enkele seconden voorafging en hem op die manier drie punten afsnoepte in de strijd voor de wereldtitel bij de rijders. De derde in de stand, Elfyn Evans, volgt al op 39.2 seconden.

Volledig scherm Thierry Neuville. © EPA

Ongeval Tsjoen

Minder goed vergaat het Pieter Tsjoen en Eddy Chevaillier (VW Polo GTI). Het ervaren duo ging van de baan en belandde tegen de muur van een garage van een huis. Hun wedstrijd zit er evenwel op. “We gaan beiden voor een check-up naar het ziekenhuis. Komt goed”, liet Eddy Chevaillier via sociale media weten. Tsjoen mag straks wellicht opnieuw naar huis, Chevaillier liep een fractuur van een ruggenwervel op. “We hebben ons laten verrassen”, zegt Tsjoen. “Ik zou de tussentijden er eens op moeten nakijken, maar we waren niet eens zo snel onderweg. Op een bepaald moment duik ik de koord in, word ik er vervolgens brutaal uitgegooid en kom ik 10 meter verder abrupt tot stilstand tegen een garage van een huis. De impact was enorm. Toen we uit de wagen stapten werd de schade aan wagen en garage duidelijk. De bewoonster van het huis toonde begrip, was bezorgd om onze situatie en bood ons een stoel aan. Mogelijke oorzaak dat we zo brutaal uit de koord geworpen werden kan zijn dat de Polo een stuk lager bij de grond ligt dan de Skoda.”

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten Tsjoen en Chevaillier dus naar een nabijgelegen ziekenhuis. “Na een reeks onderzoeken werd duidelijk dat Eddy een ruggenwervel gebroken heeft. Het is een mooie breuk die doormiddel van het dragen van een korset zal helen. Probleem is dat de persoon die zo’n korset maakt pas maandag in het ziekenhuis is waardoor Eddy nog enkele dagen in het ziekenhuis moet blijven. Zelf heb ik overal pijn, morgenochtend opstaan zal geen pretje worden. Ik moet nog enkele onderzoeken ondergaan waarna ik in de late namiddag wellicht naar huis mag.”

De bewoonster van het huis bleef ongedeerd. Het ongeval gebeurde tijdens de klassementsproef in Hollebeke, met zijn 25.86 km de langste proef van de rally van Ieper. De bewoonster, die samen met haar dochter en schoonzoon in het huis woont, zat op dat moment boven naar de rally te kijken. De garage werd door de klap volledig vernield, maar de woning liep op het eerste gezicht geen schade op. De bewoonster bleef ongedeerd en zei dat bij een rally een ongeval kan gebeuren. “Wel jammer van mijn poort, want die is pas nieuw.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Crash Katsuta

Tijdens de tweede rit van de dag verloor Takamota Katsuta (Toyota Yaris WRC) in een lange linkse bocht de controle over zijn wagen en ging tegen hoge snelheid van de baan. Zijn wagen ramde een paal die dwars over de weg kwam te liggen waarna zijn Toyota volledig vernield tot stilstand kwam in een veld. De bemanning is oké. De klassementsrit werd wel stopgezet. Dankzij het efficiënte optreden van de veiligheidsposten kon de rit na een half uur toch opnieuw van start gaan. Tijdens de middagassistentie sleutelen de teams aan de wagens waarna ze zaterdagnamiddag opnieuw van start gaan om dezelfde vier ritten te rijden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.