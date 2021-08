Ypres Rally werd even stopgezet na crash Katsuta, ook Pieter Tsjoen verliest controle over zijn stuur

De tweede wedstrijddag begon met de klassementsrit van Hollebeke, met zijn 25.86 km de langste van de rally. Na 22 km gleed Pierre-Louis Loubet (Hyundai i20 Coupé WRC) in een gracht. Toegesnelde toeschouwers probeerden tevergeefs om de wagen van de Fransman los te trekken. Nog meer drama wanneer Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) lek reed. De Est moest stoppen om een wiel te wisselen, maar vanwege een kapotte krik nam dat veel meer tijd in beslag. Craig Breen (Hyundai i20 Coupé WRC), die drie minuten na Tänak gestart was, kreeg naar het einde van de rit toe zijn teamgenoot in het vizier. De Est liet Breen passeren en vertrok opnieuw. Tänak verloor drie minuten en zakte naar de zevende plaats. Breen reed de snelste tijd en was 2.8 seconden sneller dan leider Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC).

Sébastien Bedoret (Skoda Fabia Evo) liet zich opmerken met de achtste tijd algemeen. In de stand schuift hij op naar de negende plaats algemeen. Minder goed vergaat het Pieter Tsjoen en Eddy Chevaillier (VW Polo GTI). Het ervaren duo ging van de baan en belandde tegen de muur van een garage van een huis. Tsjoen en Chevaillier zijn oké, hun wedstrijd zit er evenwel op. “We gaan beiden voor een check-up naar het ziekenhuis. Komt goed”, liet Eddy Chevaillier via sociale media weten. In dezelfde rit reed Kris Princen (Citroën C3) links achteraan lek. De Limburger, net als Tsjoen een ex-winnaar in Ieper, verloor net geen vijf minuten.

Tijdens de tweede rit van de dag verloor Takamota Katsuta (Toyota Yaris WRC) in een lange linkse bocht de controle over zijn wagen en ging tegen hoge snelheid van de baan. Zijn wagen ramde een paal die dwars over de weg kwam te liggen waarna zijn Toyota volledig vernield tot stilstand kwam in een veld. De bemanning is oké. De klassementsrit werd wel stopgezet. Dankzij het efficiënte optreden van de veiligheidsposten kon de rit na een half uur toch opnieuw van start gaan. Gus Greensmith (Ford Fiesta WRC) was de enige rijder die op dat moment de finish bereikt had. Sébastien Ogier was onderweg en moest stoppen voor zijn onfortuinlijke ploegmaat. Hij kreeg later een normtijd. Breen won zijn tweede rit van de dag en naderde tot op 3.5 sec van Thierry Neuville. “Ik ben misschien een beetje te voorzichtig maar het risico om lek te rijden is te groot”, zei Thierry Neuville aan de finish van KP Dikkebus.