Wordt Stoffel Vandoorne als outsider voor de zege de opvolger van Jacky Ickx in legendarische 24 uur van Le Mans?

Le Mans, het is en blijft een naam als een klok in de autosport en iedere sportliefhebber heeft al eens van het Franse stadje en zijn wereldvermaarde 24-uursrace gehoord. Hoewel de Belgen de naam hebben specialisten in de uithoudingsraces te zijn, is het al van 1982 geleden dat een Belg de race nog won. In dat jaar behaalde Jacky Ickx met een Porsche 956 de laatste van zijn zes zeges. Dit jaar behoort Stoffel Vandoorne, in 2019 al derde algemeen, tot de outsiders voor de zege in de 89ste editie van de 24 uur van Le Mans. Een situatieschets.

Na Jacky Ickx won ook Betrand Gachot de wedstrijd in Frankrijk, maar de ex-F1-rijder was naar gelang het hem uitkwam Belg, Luxemburger of Fransman. De laatste ‘echte’ Belg was dan ook de levende legende Jacky Ickx (76), die zesmaal en met drie verschillende merken (Ford, Mirage en Porsche) de race won. Ondertussen kwamen enkele Belgen nog dicht bij de zege, zoals het trio Goossens-van de Poele-Bachelart met een Ferrari in 1996, Eric van de Poele later nog met Bentley en Thierry Boutsen die driemaal op het podium stond, met één derde en twee tweede plaatsen eind vorige eeuw.

Ondertussen behaalde Stoffel Vandoorne dus al een podiumplaats in 2019 en ook dit jaar behoort de West-Vlaming tot de kandidaten op het podium en mogelijk de zege. “Het is een zeer vreemd jaar en dat speelt inderdaad in ons voordeel”, aldus Vandoorne die zijn Jota Oreca 07 deelt met Tom Blomqvist, de zoon van de voormalige wereldkampioen rally, Stig Blomqvist en de ex-F2-rijder Seal Gelael.

“We komen uit in LMP2, de categorie onder de nieuwe Hypercars die de toekomst van Le Mans vormen. Er zijn echter nog niet heel veel Hypercars en bovendien hebben ze tot dusver nog geen editie van de 24 uur van Le Mans gereden, daar waar onze prototypes al jaren mee draaien en dus echt geen kinderziektes meer vertonen. De verschillen zijn ook veel kleiner dan in de periode van Audi, Porsche en Toyota. Bij het minste euvel van de Toyota, Alpine of de Amerikaanse Glickenhaus, kunnen wij aanpikken en voor de zege vechten. Op zich kijken wij niet naar dat algemene klassement, maar we weten ook dat wie vooraan in LMP2 eindigt, waarschijnlijk op het algemene podium staat. En in alle eerlijkheid, zodra je merkt dat het mogelijk is om te winnen, dan ga je er toch voor.”

Vandoorne rijdt niet toevallig in LMP2. “Neen, in 2023 bestaat de race 100 jaar en dan komen Ferrari, Porsche, Audi, Peugeot, Toyota, BMW, Alpine en nog andere merken hier om de zege strijden. In die optiek werk ik al aan de toekomst. Het feit dat je hier al enkele malen hebt gereden, maakt dat je meer kans maakt om in een topteam aan de slag te kunnen.”

Vandoorne kijkt na de aankondiging van het stopzetten van programma van Mercedes in de Formula E na 2022, uiteraard met nog meer interesse naar het WK uithouding, dat duidelijk meer opportuniteiten biedt dan de elektrische eenzitters.

Nog 7 andere Belgen

Naast Stoffel Vandoorne zien we nog zeven andere Belgen in Le Mans en dat is al van 2002 geleden, toen er ook acht landgenoten aan de start stonden. In LMP2 zien we nog de West-Vlaamse ondernemer Tom Cloet die in zijn Ligier vooral wil uitrijden en ook Nigel Bailly. Bailly raakte op zijn 14de verlamd aan beide benen en rijdt in een speciaal aangepaste prototype, die echter ook aan meer dan 300 km/u over de bekende rechte lijn van Hunaudières raast. Daarnaast zien we ook vijf Belgen in een GT-wagen: Maxime Martin, Laurens Vanthoor, Dries Vanthoor en Alessio Picariello die allemaal met een Porsche 911 racen en zonder twijfel ook trachten om in de nabije toekomst bij een constructeur voor de algemene zege te vechten. Last but not least is er Sarah Bovy, de eerste Belgische vrouw sinds Vanina Ickx (2011) die aan de start van de wedstrijd verschijnt. Zij doet het in een Ferrari 488. (JCA)

Rijke geschiedenis

De eerste editie van de 24 uur van Le Mans vond in 1923 plaats en ondertussen is de race aan de 89ste uitgave toe. Le Mans is het hoogtepunt van het WK uithouding, een kampioenschap met lange wedstrijden voor zowel prototypes als GT-wagens dat in mei ook Francorchamps aandoet (6 Uur van Spa). Prototypes zijn wagens die niet op straat te zien zijn, de GT’s ziet u wel en dat zijn illustere merken zoals Ferrari, Porsche of Aston Martin. In Le Mans delen drie rijders één wagen en zij wisselen elkaar af. Een rijder mag maximaal drie uur achtereenvolgens achter het stuur zitten. De wissels gebeuren wanneer de auto stopt voor banden en benzine. Naast de snelheid is de strategie een belangrijke factor, bijvoorbeeld in geval van regen. Op een lange omloop als Le Mans gebeurt het bovendien dat het regen aan één zijde en droog blijf aan de andere kant van het circuit. De 89ste editie van de 24 uur van Le Mans start zaterdag om 16u00, vandaag (donderdag) om 21u30 kennen we de poleman.

