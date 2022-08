Wereldtitel Formule E nog niet binnen voor Stoffel Vandoorne, ontknoping volgt morgen

In 2010 won Vandoorne als 18-jarige de F4 Eurocup 1.6, twee jaar later de Eurocup Formula Renault. In 2015 stak hij de titel in de GP2 (Formule 2) op zak, waarna hij bij McLaren een zitje in de Formule 1 kreeg. In dat wereldkampioenschap werd hij in 2017 en 2018 telkens zestiende. Daarna werd hij in de koningsklasse testrijder voor Mercedes en ging hij het kampioenschap voor elektrische wagens rijden. Daarin werd hij in 2019 zestiende, in 2020 tweede en vorig jaar negende.