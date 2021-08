Wat is een WK-rally? En waarom met twee in een wagen? Het WRC voor dummies

• Wat is het World Rally Championship of WRC?

In de autosport bestaan grof geschetst twee afzonderlijke disciplines: circuitraces en rallywedstrijden. Het World Rally Championschip of WK rally is voor de rallysport wat de F1 voor de circuitracerij is: de absolute top. Waar de F1 al sinds het begin in 1950 naar ons land komt, is de komst van het WK rally dit jaar naar België een absolute primeur. Het WK rally ontstond in 1973 en nooit eerder was er een manche in ons land. De bekendste wedstrijden van het WK zijn de Monte Carlo, de Safari of de Rally van Finland. Het WK Rally telt jaarlijks 12 à 14 manches, met dezelfde puntentelling als de F1. Wie de meeste punten totaliseert, is wereldkampioen.

• Wat is een WK-rally?

In tegenstelling tot wedstrijden op circuit, zoals een Grand Prix F1, bestaat een rally uit een aantal tijdritten of klassementsproeven (KP) die de deelnemers individueel afwerken. Voor een WK-rally bedraagt de afstand goed 300 kilometer tegen de chrono, verdeeld over een 20-tal afzonderlijke KP’s over drie dagen. Een rallywedstrijd kan zowel op onverharde als op asfaltwegen worden verreden, in het geval van Ieper is het dus asfalt. De eerste auto’s op het parcours zijn de toppers uit het WRC of World Rally Championship, onder wie Thierry Neuville.

• Waarom zitten er twee mensen in een rallywagen?

Omdat op een rallyparcours vooraf maar twee verkenningen mogelijk zijn (met een straatwagen aan maximaal 70 km/u!). Daardoor kent de rijder het parcours dus niet, in tegenstelling tot F1-rijders die oeverloos rondjes kunnen malen en het parcours van buiten leren. Daarom doet een rallyrijder beroep op een corijder of navigator die met een notasysteem als het ware de route ‘voorleest’. Elk detail van de weg wordt in dat systeem opgenomen. Een rally winnen, is het werk van de twee personen in de wagen tussen wie er een absoluut vertrouwen moet zijn. Duo’s blijven vaak heel lang samen, maar begin dit jaar wisselde Thierry Neuville wel van corijder.

• Waar vindt de Belgische WK-wedstrijd plaats?

Vrijdagnamiddag en zaterdag staan er zestien proeven in Ieper op het menu en zondag nog eens vier rond het F1-circuit in Francorchamps. Vrijdag is er de openingsproef Reninge-Vleteren, met vervolgens de KP’s van Westouter-Boeschepe, Kemmelberg en Zonnebeke. Iedere proef wordt tweemaal afgewerkt. Zaterdag start met de KP van Hollebeke, de langste van de rally. Dikkebus, Watou en Mesen-Middelhoek volgen. De focus verschuift op zondag 300 km naar het oosten voor een finale rond het circuit van Spa-Francorchamps met vier proeven waaronder de Power Stage. De proeven zijn open voor het publiek, mits de nodige Covid-voorwaarden.

• Zijn er Belgische deelnemers in Ieper?

Uiteraard! Naast het duo Neuville-Wydaeghe (Hyundai), is er nog één Belgische corijder in de WRC-topklasse, Renaud Jamoul. Hij zit naast de jonge Franse belofte Adrien Fourmaux in een Ford Fiesta WRC. Daarnaast is deze wedstrijd ook een manche van het Belgian Rally Championship met alle grote Belgische namen zoals Pieter Tsjoen, Kris Princen, Vincent Verschueren...

Volledig scherm Thierry Neuville. © Photo News