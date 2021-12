Waarom de polepositie dit weekend nóg belangrijker is dan anders

Aan de hiërarchie van de vrije trainingen wordt in de Formule 1 doorgaans niet zo veel belang gehecht. Het neemt niet weg dat de drie sessies (2 op vrijdag, 1 op zaterdag) ontzettend belangrijk zijn. In die vrije trainingen moeten de coureurs hun auto afstellen voor zowel de kwalificaties als de race. Eigenlijk zijn dat twee uitersten. Voor ‘qualifying’ moet je een auto hebben die zo snel mogelijk gaat over één rondje, dus met de zachtste banden én zo weinig mogelijk benzine aan boord. Voor de race moet je een auto hebben die snel is met volle tanks (en dus een homp zwaarder) en banden met een hardere rubbersamenstelling.

Eén plaats om in te halen

Je kan natuurlijk prioriteit geven aan de afstelling voor de race, erop rekenend dat je vlot posities zal kunnen winnen in die koers. Maar in Abu Dhabi is dat geen optie. Je moet er uiteraard snel zijn in de race, maar de kwalificaties zijn belangrijker dan ooit omdat het op het op het Yas Marina-circuit niet zo makkelijk is om voorbij te steken. Technisch bekeken zijn er drie plaatsen waar een inhaalmanoeuvre de moeite is om proberen, maar een serieuze kans op succes is er eigenlijk maar op één plaats. Of hoe het van cruciaal belang is om een perfecte start te nemen en als leider aan de race te beginnen. De beste manier om dat te doen, is uiteraard starten vanop pole position, die gaat naar de snelste coureur in de kwalificaties.