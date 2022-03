Waanzin: ex-wereldkampioen MotoGP mag van geluk spreken dat hij deze horrorcrash kan navertellen

Formule 1 Toto Wolff haalt in F1-docu nog eens uit: “Teammana­ger Red Bull heeft wedstrijd­lei­der Masi gemanipu­leerd”

Nog maar eens een uithaal. En allesbehalve zeker dat het zijn laatste is. Toto Wolff is bijna drie maanden na de WK-ontknoping nog steeds niet over de ontgoocheling heen. Ditmaal richt hij zijn pijlen op Jonathan Wheatley, de teammanager van Red Bull. Die zou er het voorbije seizoen een ‘bromance’ op nagehouden hebben met de onlangs ontslagen wedstrijdleider Michael Masi. Daarnaast toont Wolff toch ook medelijden voor Verstappen.

