Vrouw Romain Grosjean toont de brandwonden van haar echtgenoot: “Die hand die ik vanbuiten ken”

Formule 1 Onze F1-wat­cher ziet in Barcelona een telg van de Schumacher-familie aan het werk in de F3

8 mei Het Formule 1-circus slaat dit weekend z'n tenten op in Barcelona. Onze F1-watcher Jo Bossuyt is ter plaatse en houdt er een dagboek bij. Hij zag dat Kimi Raikkonen zich in de eerste kwalificatiesessie niet bij de eerste vijftien wist te scharen én hij zag een nieuwe Schumacher aan het werk in de formule 3.