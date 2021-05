Voormalig autosportbaas Max Mosley (81) overleden

Een van de meest invloedrijke figuren in de Formule 1, en de autosport in het algemeen, is overleden. Max Mosley was tussen 1993 en 2009 voorzitter van de FIA. In die optiek was de Engelsman als organisator één van de belangrijke figuren in de uitbouw van de Formule 1. “Het is alsof ik een familielid verlies”, reageerde Bernie Ecclestone op het overlijden van Mosley. De verwezenlijkingen van Mosley werden overschaduwd door een seksschandaal. Hij sleepte het ondertussen verdwenen News of the World voor de rechter voor het naar buiten brengen van het hele gebeuren. De rechter gaf Mosley in 2008 gelijk.