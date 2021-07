Volle tribunes in Silverstone, ondanks hoge besmettingsgraad in Engeland : “Dit wordt complete chaos”

De Grand Prix van Engeland schrijft geschiedenis, dit weekend. Voor het eerst in de historie van de sport wordt de startgrid voor de race immers niet bepaald door de snelste rondetijd die de coureurs kunnen draaien in de zogenaamde ‘kwalificaties’ van zaterdagnamiddag. Die kwalificaties zijn nu vrijdag, late namiddag, en bepalen de volgorde waarin de coureurs zaterdag een soort mini-koers rijden van 100 kilometer -in Silverstone is dat 17 rondjes. De uitslag van die race is dan meteen de volgorde waarin de coureurs zondag de échte grand prix rijden. Bonusje: de eerste drie in die mini-koers krijgen 3, 2 en 1 punten.Het heeft wat voeten in de aarde gehad, die ‘sprintraces’ in de plaats van klassieke kwalificaties. Al een paar jaar wordt erop gebroed. En zelfs nu: hoewel de teams hun akkoord hebben gegeven, is niet iedereen er even happymee. “Compleet zinloos,” zegt Sebastian Vettel. “Die mini-koers wordt een processie, gewoon auto’s die elkaar 17 ronden lang volgen,” zegt Lewis Hamilton. “Het wordt complete chaos,” zegt Ferrari-teambaas Binotto. Alleen Max Verstappen is genuanceerder. “Ik sta er open voor. Kan leuk worden. Of niet. We zien wel.” De bazen van de F1 wilden het trouwens nog bonter.